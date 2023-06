"Arena Italia di Castenaso, Cinema sotto le Stelle per 2 Mesi!"

Torna l’Arena Italia di Castenaso, il cinema sotto le stelle nel cortile di Casa Bondi. Dopo l’ottimo successo dello scorso anno, con 56 proiezioni estive che hanno visto la partecipazione di circa 6500 spettatori, oggi si riparte. Tutto il meglio della stagione appena conclusa e non mancheranno proposte di nicchia per gli spettatori più esigenti. La grande novità della stagione sarà il contributo del ministero della Cultura "CinemaRevolution" e il biglietto sarà di 3,50 euro. L’arena farà compagnia per oltre due mesi, fino al 10 settembre con inizio alle 21.30. I biglietti saranno acquistabili online in prevendita o direttamente in biglietteria a partire dalle ore 20.30 nelle giornate di proiezione. Gli spettatori, oltre alla programmazione di qualità, potranno contare su un ampio parcheggio e servizio bar all’interno dell’arena. Primo film, oggi, con The Fabelmans, la straordinaria e commovente dichiarazione d’amore verso il cinema di uno dei più grandi registi viventi, Steven Spielberg.