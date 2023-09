Arena Puccini: oltre 29mila presenze per un’... eterna fedeltà

Se c’è un luogo cui i bolognesi rimasti in città ad agosto, hanno giurato eterna fedeltà, questa è l’Arena Puccini. Oltre 29.000 presenze nel bel cinema all’aperto della Bolognina, con ingresso a pagamento (biglietti calmierati, quest’estate, grazie all’iniziativa ministeriale, ma pur sempre con obolo richiesto), dove il campione d’incassi è stato ’Barbie’ di Greta Gerwig, con 971 persone (davvero tante per un pre-Ferragosto) anche se qui non si sono viste spettatrici con dress-code tutto rosa. I dati nazionali raccontano anche che l’arena di via Serlio è stata, tra i cinema sotto le stelle, la più frequentata d’Italia e che tra gli otto film più visti, sei sono di registi italiani: Garrone, Fiorello, Bellocchio, Papaleo, Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, Nanni Moretti. Garrone con ’Io Capitano’ (è arrivato in città addirittura la sera dopo aver debuttato a Venezia, dove si è portato a casa il Leone d’Argento) ha richiamato 969 presenze ormai in chiusura di stagione.

Terzo film più visto, Stranizza D’Amuri di Giuseppe Fiorello (8 luglio, 901 spettatori), proiezione anche in questo caso preceduta dall’incontro con il regista siciliano e Gabriele Pizzurro, protagonista del film. "Quest’anno – dice il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli – abbiamo avuto ospiti importanti, serate indimenticabili come quelle con Barbie o, quella recentissima, con Matteo Garrone e i protagonisti del suo nuovo film ’Io Capitano’, tra i quali Seydou Sarr, premiato poi a Venezia con il Premio Marcello Mastroianni. I numeri registrati quest’estate all’Arena Puccini fotografano un’immagine: quella di una città immersa in un’atmosfera festivaliera permanente".

Molto soddisfatto anche Andrea Morini, curatore dell’estate ’pucciniana’, che ha presenziato praticamente a tutte le serate, gioendo e soffrendo in alcuni – pochi – momenti in cui lievi debacle tecniche hanno avuto il sopravvento. "Quella che si è appena conclusa è stata sotto tutti i punti di vista, per l’Arena Puccini, un’ottima stagione – ha commentato Morini – sia per numero di spettatori sia per qualità dei film. Il pubblico dell’Arena ha confermato la tradizionale affezione per il prodotto d’essai".

Ma com’è il pubblico della Puccini? Davvero "variegato, una trasversalità eccezionale", un’umanità che ritrova nel tradizionale rito del cinema con tanto di pausa tra il primo e secondo tempo (con chioschetto vintage sempre presente) un ritmo empatico con la vita.

Benedetta Cucci