Arena Puccini, vent’anni sotto le stelle

"Ho visto cose che voi arene…". Con un po’ di fantasia mettiamo in bocca all’Arena Puccini questa citazione rielaborata, immaginando che potrebbe pronunciarla nei suoi pensieri di cinema estivo all’aperto con un’esperienza di vent’anni e una lista di ospiti davvero celebri passati dal suo palco. Tra le guest star del passato anche colui che ha pronunciato la frase precedentemente un po’ elaborata, quel Roy Batty replicante, intepretato nel Blade Runner di Ridley Scott da Rutger Hauer, che nel 2006 arrivò proprio al parco del Dlf per presentare la pellicola più iconica di tutti i tempi. E alle soglie della nuova stagione in via Serlio, che inizia il 13 giugno col pluripremiato ’Anatomia di una caduta’ di JustineTriet, si annuncia un appuntamento stra-cult: martedì 25 giugno saluterà il pubblico Wim Wenders che presenterà ’Buena Vista Social Club’, restaurato in occasione dei 25 anni e inserito nel programma del Cinema Ritrovato. Sarà un’occasione davvero speciale anche per Andrea Morini, curatore della programmazione dell’Arena in Bolognina, perché giusto 50 anni fa, all’inizio della sua carriera, era il distributore dei film di Wenders in Regione. Carramba! Ma tanto bolle in pentola allo ’slow cinema’ (come lo ha chiamato sin dall’inizio Beppe Caschetto, con la sua Ibc gestisce lo spazio estivo da 20 anni con la Cineteca) che lo scorso anno è stato quello con più spettatori tra le arene italiane. E bolle sempre con la stessa ricetta "semplice e costante" come la definisce Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca: la possibilità di mostrare il meglio della stagione appena conclusa e anticipare a settembre molte cose belle che si vedranno dall’autunno in avanti. Ingrediente segreto, però, sono gli ospiti – oltre a Wenders –, che anche quest’anno saranno la ciliegina sulla torta, da Michele Riondino per ’Palazzina Laf’ che è anche il primo appuntamento di ’Accadde domani’ curato da Agis-Fice, Margherita Vicario con Anita Rivaroli per ’Gloria!’, Riccardo Milani con ’Un mondo a parte’, re del botteghino del cinema italiano, Marco D’Amore con ’Caracas’ e Matteo Garrone con ’Io capitano’, che presentò proprio nel 2023 a pochi giorni dalla prima veneziana e poco prima di ritirare il Leone d’Argento. La rassegna è anche l’occasione per rivedere film internazionali come ’Perfect Days’ di Wenders, ’Tatami’ di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi o ’Foglie al vento’ di Kaurismaki. Si potranno assaporare le novità, come ’Hit Man–Killer per caso’, l’action movie di Richard Linklater (di cui Netflix ha comprato i diritti per lo streaming), con protagonisti Glen Powell, qui anche sceneggiatore e co-produttore insieme a Linklater, e Adria Arjona.

E se l’Arena Puccini ‘slow cinema’ compie 20 anni, l’annosa vicenda del restauro di buona parte del Parco Dlf ne compie 16: da tante stagioni si parla infatti di questo rinnovamento che pare ancora un miraggio perché il dialogo tra Comune e Rfi e le società collegate per l’avvio dei lavori, è in stallo. Un infinito palleggio insomma, come quello tra Josh O’Connor e Mike Faist davanti agli occhi di Zendaya: il 31 luglio si chiude la prima tranche di programma (che va avanti fino al 9 settembre) con ’Challengers’ di Luca Guadagnino.