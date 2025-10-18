Ari Aster in città per presentare ’Eddington’

Ari Aster, il regista di Hereditary, Midsommar e Beau ha paura arriva oggi a Bologna per presentare Eddington, la sua "nuova follia" come la definisce il distributore I Wonder Pictures, in due appuntamenti. Alle 20,30 sarà al Pop Up Cinema Medica 4K per introdurre il film e alle 21,30 all’Arlecchino.

A pochi giorni dall’anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma (il film era in concorso a Cannes 2025), ecco Aster in città col suo corrosivo western contemporaneo dal cast stellare composto da Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler. Si tratta anche di un racconto sospeso fra distopia e realtà che mostra, attraverso la sua lente acuta e spiazzante, le contraddizioni più oscure e brutalmente divertenti del suo Paese: il rovescio della medaglia del sogno americano e un ritratto inquietante dell’America di oggi.

Siamo nel maggio 2020, prima ondata Covid. In una piccola cittadina del New Mexico, l’immaginaria Eddington appunto, lo scontro tra lo sceriffo locale (Phoenix) che non vuole indossare la mascherina perché soffre d’asma e il sindaco (Pedro Pascal) che invece vorrebbe imporgliela, dà il via a una serie di eventi che innescano un’escalation di tensione, trasformando il luogo in una polveriera pronta a esplodere. Mentre la comunità si frantuma in fazioni, diffidenza e paura prendono il sopravvento in un susseguirsi di colpi di scena.

"Con Eddington – ha detto il regista in un’intervista – volevo fare un film sui tempi che viviamo, almeno in America, che è il luogo che conosco; e siccome vivevo nel Southwest in quel periodo e sono cresciuto in New Mexico, mi è venuto naturale farne un western".

b. c.