Aria d’estate fra Esprit Nouveau e Villa Pini

Se lo scorso anno Bologna Estate venne presentata nel neonato Padiglione del Giardino delle Popolarissime all’interno del Quadrilatero Scalo-Malvasia, che poi divenne una delle novità di stagione, quest’anno ecco che il disvelamento della manifestazione al via il 16 maggio e con leit motiv energia creativa, avviene nell’auditorium di Filla nel parco della Montagnola: disegnato da Mario Cucinella e gestito dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, qui accadranno tante cose dedicate al verde e alla sostenibilità. Già questo weekend diventerà quartier generale di Diverdeinverde. Sempre in Montagnola ecco Montagnola Republic, Frida nel parco che venerdì 16 propone il live di Ben Ottewell, voce e chitarra dei Gomez. Festival, rassegne, grandi eventi e tante proposte diffuse di prossimità saranno il cuore di questa estate che dura 4 mesi e che incorpora 383 progetti di cui 194 su Bologna e 189 fuori dal capoluogo. Un cartellone che riceve un contributo di circa un milione di euro, di cui 600mila euro tramite il bando ’Spettacolo dal vivo nelle periferie’ sostenuto dal Ministero della Cultura e circa 380mila come investimento della città. Per l’area metropolitana e i suoi 69 progetti, il contributo è di 100mila euro: le grandi conferme sono Crinali in Appennino, Reno Road Jazz in pianura, la Biennale del muro dipinto di Dozza e Imola in musica. "Non escludo l’ipotesi che il bando possa essere aggiustato l’anno prossimo", ha notato Del Pozzo, da pochi mesi in carica.

Nuove destinazioniL’Esprit Nouveau in piazza della Costituzione, sarà la sede di Closer, rassegna ideata e curata da Adiacenze, che indaga il concetto di spazio urbano come luogo di relazione. Si comincia il 16 e 17 maggio con la seconda edizione di Caracasa, manifestazione itinerante dedicata all’abitare contemporaneo. Dal 21 maggio nel nuovo spazio urbano di Senzaspine a Villa Pini, va in scena una rassegna di musica dal vivo e spettacoli dal martedì al sabato con artisti italiani e internazionali tra world music e cultura urbana: il 24 arrivano i Super Cumbia y la Liga de la Alegria. Entra in cartellone anche la terrazza de I Portici Hotel con la rassegna di concerti e il giardino Fava dà il benvenuto alla nuova rassegna Estate favalosa da maggio a settembre ospitando anche alcuni appuntamenti della Fondazione Ant.

Le periferieRicca la proposta teatrale con gli interventi di Laminarie al Pilastro, Teatri di Vita al Parco Pierangelo Bertoli del Borgo Reno, Archivio Zeta che torna nell’Ala monumentale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, Teatro del Pratello con gli spettacoli di Estate alla Dozza, Instabili Vaganti con il progetto Beyond borders, Fraternal Compagnia che porta la commedia dell’arte in un percorso itinerante nei luoghi periferici della città e Tra un atto e l’altro con una proposta dedicata al femminile al Navile. Dedicati alle famiglie e ai bambini gli spettacoli di Fantateatro nelle Case di Quartiere, Artelego in Piazza dei Colori e Cantieri Meticci nelle due sedi Salus Space a Savena e Piazzetta Maccaferri a Navile. Selene conferma la sua presenza nel Parco del Paleotto con una nuova edizione de La Campeggia ed ecco anche Fondo Comini estate a cura di Ozono Factory. Una nuova rassegna di Arci è poi Spazio Zeta incontra villa Torchi. Inoltre, Prospettive periferiche, il progetto di Istantanea Aps che propone una serie di concerti solistici dal vivo, al tramonto.

CinemaDal 17 giugno al 13 agosto tutte le sere ecco la magia di Sotto le stelle del Cinema: arriva poi l’Arena Puccini dal 13 giugno, Biografilm dal 6 al 16 giugno, Il Cinema Ritrovato dal 21 al 29 giugno e torna Si Gira! che porta le proiezioni su uno schermo itinerante nelle zone periferiche. Dal 19 agosto al 7 settembre, dal martedì alla domenica, a partire da Piazza Lambrakis a Savena, tornando poi in Piazza Giovanni XXIII e nel Giardino delle Popolarissime.

MusicaTornano i festival Sequoie e Bonsai e Oltre alle Caserme Rosse, Botanique dal 13 giugno al 19 luglio nei giardini di via Filippo Re, Il Salotto del Jazz in via Mascarella, DiMondi a cura di Estragon in piazza Lucio Dalla.

CentrissimoIn pieno centro storico l’ Estate del Guasto che festeggia la sua cinquantesima edizione, Aldrovandi in piazza nuova manifestazione da giugno nell’omonima piazza, le Notti Orfeoniche, la programmazione della Fondazione Zucchelli.