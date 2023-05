Aria di novità al Circolo tennis Eletto il consiglio direttivo Con lo sguardo rivolto al futuro

Il Circolo tennis Bologna, un punto di riferimento per tantissimi in città – sportivi e non – ai Giardini Margherita, si rinnova. O meglio, ha rinnovato i propri organi sociali: come ogni quattro anni, i soci del Circolo hanno eletto nei giorni scorsi il consiglio direttivo, composto da 11 soci; il collegio dei revisori dei conti, con tre membri; il collegio dei probiviri, tre membri effettivi e due supplenti. Le urne sono state allestite all’interno del Circolo grazie all’attenta organizzazione del direttore Andrea Stasi e del suo staff, che si sono preoccupati di allestire e attrezzare i locali per permettere ai soci aventi diritto di voto (cioè i maggiorenni degli oltre mille e trecento iscritti) di esprimere la propria preferenza.

Preferenza che, per quanto riguarda il consiglio direttivo, quest’anno per la prima volta andava non al singolo socio candidato, bensì a una lista – due quelle in lizza – che proponeva già la propria ’squadra’ di 11 componenti, presidente compreso. Una novità proposta nei mesi scorsi dal consiglio direttivo uscente e approvata dall’assemblea, ferma restando però la possibilità per i soci di candidarsi singolarmente, se lo desiderano.

La vittoria è andata alla lista ’Insieme per il futuro’, con la riconferma del presidente uscente Andrea Canossi. Con lui sono stati eletti Francesca Menarini, Alessandro Andreoli, Filippo Zoboli, Andrea Dugato, Michele Zani, Armando Guido Rizzente, Alessandro Boccia, Alberto Camellini, Fulvia Castelli, Carlotta Armuzzi. Al loro fianco interverrà a supporto il Comitato giovani, con Gianmarco Imperiali, Piergiulio Dalla Verità e Salvatore Parlangeli.

Indipendenti dalle liste invece revisori e probiviri. Per questi incarichi sono stati eletti Leo Turazza, Cristina Ceserani e Domenico Litido (revisori); Pietrantonio Furlanetto, Gianpaolo Zambellini Artini e Cesare Saccani (probiviri effettivi); Lamberto Pelli e Corrado Russo (supplenti).

Il nuovo consiglio è subito al lavoro: l’incarico principale di questo mandato sarà il rinnovo della concessione degli spazi del Circolo da parte del Comune, nel 2025 (il contratto dura nove anni). E naturalmente resterà l’obiettivo di mantenere un servizio di alto livello e sempre a disposizione dei soci, senza dimenticare l’anima agonistica e naturalmente ’tennistica’ del club.