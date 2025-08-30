Aria nuova all’ufficio tecnico: arriva l’architetto Lo Mastro

Il Comune di Minerbio ha il nuovo responsabile dell’ufficio tecnico. Figura professionale che l’amministrazione comunale aspettava dallo scorso dicembre. "Diamo il benvenuto – dice la sindaca Roberta Bonori – all’architetto Dario Lo Mastro, da poco alla guida del nostro ufficio tecnico. Un ruolo strategico per il Comune, fondamentale per rispondere alle esigenze quotidiane del territorio, ai lavori pubblici, alla manutenzione e alla progettazione. Abbiamo attraversato mesi difficili, superati grazie all’impegno, alla professionalità e alla determinazione del personale dell’ufficio, che ringrazio di cuore e da oggi ripartiamo con nuova energia e competenza. Il nostro più sincero augurio di buon lavoro e di una collaborazione proficua con l’amministrazione comunale e la comunità".

Classe ‘85, Lo Mastro si è laureato in architettura nel 2009 all’Università mediterranea di Reggio Calabria e ha conseguito nel 2019 il master in ‘Miglioramento delle ‘PERFormance’ degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni all’Università degli studi di Ferrara. Da oltre 13 anni si occupa di sviluppo, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico. E ha assunto nel suo percorso professionale rilevanti esperienze e incarichi nell’ambito del governo del territorio. Dal 2021 è stato responsabile dell’Unità operativa patrimonio ed espropri del Comune di Ferrara. "Ringrazio la sindaca e l’amministrazione – afferma Lo Mastro - per la fiducia accordata e accolgo con vivo entusiasmo questo incarico. Mi impegnerò al massimo per mettere le mie competenze al servizio della comunità, collaborando con i tanti settori dell’ente per garantire efficienza e qualità dei servizi".

Pier Luigi Trombetta