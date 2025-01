Aria nuova nella casa protetta. Lavori per duecentomila euro

Oltre 200 mila euro di spesa per rifare gli impianti di termoventilazione alla Casa Protetta "La Coccinella". Il Comune ha approvato il documento di indirizzo della progettazione relativa a un intervento che, secondo la delibera di Giunta, vedrà tecnici e operai al lavoro ad agosto. Sul tema degli impianti che regolano la temperatura interna alla Casa Protetta era divampata una polemica in periodo pre-elettorale, con strascichi anche successivi all’elezione della sindaca Francesca Marchetti.

L’opposizione lamentava soprattutto un funzionamento non sufficiente dell’impianto di climatizzazione d’estate, con conseguenti temperature troppo alte per gli ospiti dentro i locali di viale Oriani, segnalazioni sostanzialmente confermate dalla Giunta che aveva preannunciato nei mesi scorsi la decisione di intervenire. A distanza di qualche mese è arrivata ora l’ufficializzazione degli interventi a seguito della delibera di Giunta di metà dicembre. "Gli impianti di termoventilazione per la climatizzazione invernale ed estiva sono ormai obsoleti, essendo la struttura stata realizzata a metà degli anni ’80 e ampliata alla fine degli anni ’90", si legge nella delibera. L’affidamento dei lavori è previsto a maggio 2025, mentre ad agosto i tecnici e operai provvederanno all’installazione di 5 Unità di trattamento aria e di 8 macchine di raffrescamento.

c. b.