Arianna Meloni tira la volata a FdI: "Saremo la vera sorpresa della Ue. Io e Giorgia mai euroscettiche"

"Fratelli d’Italia ha una forza tale che può influenzare l’Europa e gli altri Paesi. Saremo la vera sorpresa del Parlamento europeo". Carica le truppe il ’soldato’ Arianna Meloni, come la definisce il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami, non appena sale sul palco della sala del Royal hotel Carlton di via Montebello, per lanciare la candidatura nel Nord-Est del capogruppo meloniano Stefano Cavedagna. Oltre 300 persone per ascoltare la responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia, nonché sorella della premier Giorgia Meloni. Ed è proprio il rapporto con Giorgia uno degli elementi centrali del suo intervento. "Quando sono stata invitata qui, a Bologna, una piazza molto importante, ci ho pensato un po’: magari si aspettano Giorgia poi arrivo io...", dice prendendosi l’applauso. Poi risponde a chi l’accusa di nepotismo: "Molti miei amici sono nel partito. E ho trovato anche il fidanzato, poi diventato marito e padre dei mie figli (il ministro Francesco Lollobrigida, ndr). Se non creassimo legami, in tre anni di vita e militanza, saremmo asociali", dice con una battuta.

Poi sgombra il campo dall’eventualità di candidature future: "Non lo faccio, perché la politica è fatta da centinaia e centinaia di persone che non hanno alcuna stella sul petto e fanno politica perché ci credono. È con questo spirito che facciamo militanza da tanto tempo".

Arianna, poi, oltre a dirsi commossa per "il ritorno in patria di Chico Forti", definendo "ridicole" le polemiche che ne sono seguite, non manca di attaccare la sinistra e le donne della sinistra "che anche di fronte ai pesanti insulti a mia sorella, mai visti prima indirizzati ad altri leader di partito, non l’hanno difesa". Guarda poi al passato di militante, assieme alla premier, e all’idea di Europa: "Noi parlavamo di Europa delle Nazioni quando eravamo bambine, farci passare per euroscettici è una delle solite mistificazioni e bugie della sinistra", punge.

A margine dell’evento, due parole sulle prossime Regionali dell’Emilia-Romagna. Ma a prendere la parola è il viceministro Bignami che conferma lo ’schema’ indicato da Matteo Salvini in mattinata: "Io l’ho sempre detto, per noi il candidato dev’essere civico. Sono coerente con quanto detto tempo fa: avevano detto che volevo fare il commissario dell’alluvione o il presidente di Regione. Sono coerente: non sono diventato commissario, né mi candido per Viale Aldo Moro".

Prima di accompagnare Arianna alla stazione, immortalata in diversi selfie, Bignami conferma quanto annunciato giorni fa sugli aiuti agli alluvionati: "Giovedì ci sarà il consiglio dei ministri che darà il via libera al rimborso dei beni mobili danneggiati" dal cataclisma di maggio.

In platea tutto lo stato maggiore del partito, dalla capogruppo di FdI in Regione, Marta Evangelisti al senatore Marco Lisei e ai consiglieri Francesco Sassone, Felice Caracciolo e Francesca Scarano. In sala anche ex An ed ex consiglieri della giunta Guazzaloca.

Rosalba Carbutti