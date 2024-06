Arma, 210 anni di storia. Prossimità e impegno contro spaccio e violenze

All’ombra delle Sette Chiese, in alta uniforme, i carabinieri hanno festeggiato una storia lunga 210 anni. Un anniversario speciale, come ha spiegato dal palco il generale Massimo Zuccher, comandante della Legione Emilia-Romagna, "poiché la tragica alluvione dello scorso anno ci ha imposto momenti di sofferenza e lutto, torniamo a celebrarlo insieme in uno dei luoghi simbolo e più belli della nostra città". Una storia fatta di impegno, sacrificio e prossimità, grazie al lavoro svolto ogni giorno dai militari dell’Arma delle 69 stazioni, 7 compagnie e una tenenza del Bolognese. Carabinieri che in un anno, dal 30 aprile 2023 al primo maggio 2024 sono stati impegnati in 56.219 servizi preventivi sul territorio, che si sono tramutati in 29.969 interventi, per rispondere alle 653.415 chiamate arrivate al 112 e alle 37.548 denunce ricevute. Un anno caratterizzato da un impegno anche nel combattere la piaga dei reati di genere: 78 le violenze sessuali denunciate, 119 i casi per cui è stato attivato il Codice rosso. Ma non solo: spaccio, furti, truffe agli anziani, delinquenza minorile: i carabinieri bolognesi hanno concretizzato questo sforzo di prevenzione e repressione in 671 arresti e 8.359 denunce, oltre che in campagne informative, come quelle nelle parrocchie e nei centri anziani (247 quelle messe in atto, che hanno visto la partecipazione di 10.200 persone); e nelle scuole, con 9 reparti coinvolti che hanno tenuto lezioni in 67 istituti, coinvolgendo 7.300 studenti.

Numeri che danno l’idea del lavoro di prossimità svolto dall’Arma, che ieri ha anche premiato i militari che si sono distinti per meriti di servizio. Encomi semplici sono stati concessi al vicebrigadiere Alberto Benizio, agli appuntati scelti Fabrizio Puglisi e Stefano Poggi e all’appuntato Luca Bleve, del Radiomobile, che a luglio scorso avevano salvato la vita a un motociclista rimasto gravemente ferito, bloccandone le emorragie prima dell’arrivo del 118; e al brigadiere Mattia Ciaffoni, anche lui del Radiomobile, che nel settembre dello scorso anno non aveva esistato a buttarsi nel fiume per soccorrere una ragazzina che aveva tentato il suicidio, salvandola. Il generale Zuccher ha ricordato come nuove forze siano arrivare a dare slancio al lavoro dell’Arma, con 160 militari che nell’arco di quest’anno sono hanno incrementato gli organici in città, dove a breve sorgeranno due nuovi e attesi presidi: la stazione del Pilastro e la compagnia di Casalecchio. Tantissime le personalità presenti alla cerimonia, tra cui il prefetto Attilio Visconti, il sindaco Matteo Lepore, il vice ministro Galeazzo Bignami, il senatore Marco Lisei e il deputato Virginio Merola.