Arma, cambio ai vertici Arriva Ettore Bramato "Attenzione su giovani, droga e reati di genere"

Il colonnello Ettore Bramato è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri. Subentrato al posto di Rodolfo Santovito (due anni alla guida dell’Arma bolognese, ndr), si è insediato ufficialmente mercoledì scorso. Pugliese di Bisceglie, Bramato negli ultimi due anni è stato capo dell’ufficio cerimoniale del comando generale dell’Arma.

In passato ha guidato le compagnie di Monreale, Cosenza e Roma Trionfale. È stato aiutante di campo del ministro della Difesa con Mauro e Pinotti, poi comandante provinciale di Verona e capo ufficio del vicecomandante generale.

"Vogliamo essere vicini – le prime parole del nuovo comandante – ai cittadini e alla comunità. Ci avvarremo dei reparti speciali, tenendo conto di ambiente, salute e benessere, come stabilisce l’agenda Onu. Gli obiettivi dell’Arma saranno adeguati alla realtà bolognese e alle sue criticità". Non solo, attenzione ai reati di genere, codici rossi, truffe agli anziani e i reati predatori (ad esempio i furti). Un impegno importante, poi, sarà dedicato ai giovani. "Tratteremo il fenomeno – sottolinea il colonnello Bramato – non solo sotto un profilo di controlli di polizia, ma anche da un punto di vista culturale con protocolli di legalità e incontri nelle scuole, al fine di modificare i comportamenti al limite".

Non mancherà poi un’attenzione costante a uno dei grandi problemi della città, di cui è tornato a parlare recentemente anche il sindaco Matteo Lepore, quello del contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Chiara Caravelli