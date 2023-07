Arma, cambio ai vertici Santovito saluta la città "Le battaglie principali? Baby gang e violenze"

di Federica Orlandi

"L’emozione più forte che porterò con me al comando generale di Roma, legata al periodo in cui ho guidato il comando provinciale di Bologna, è questa: l’idea di essere stato parte di una grande squadra. Mi ritengo molto fortunato".

Così il colonnello Rodolfo Santo, 53 anni, giunto qui nel 2021, saluta la città: la prossima settimana si trasferirà a Roma, a ricoprire l’incarico di capo ufficio personale ufficiali al Comando generale. Sarà sostituito dal colonnello Ettore Bramato, che a sua volta arriva dal Comando generale romano.

Colonnello Santovito, come ricorderà Bologna?

"Come una città dal livello di servizi altissimo. Le istanze di sicurezza che ci siamo trovati ad affrontare sono state tutte legittime e giuste e so che si continuerà a lavorare su di esse a prescindere dalla mia presenza con sensibilità, attenzione e rispetto. L’ascolto per noi è sempre fondamentale".

Ascoltare la città: proprio la promessa che fece al momento del suo insediamento. Cosa lascia a Bologna?

"Un maggiore controllo del territorio grazie all’aumento della presenza di militari. Fattore che aumenta la nostra visibilità, instillando sicurezza nei cittadini e fungendo da deterrente per il crimine, favorisce l’attività informativa e il rapporto in prima persona con i cittadini, appunto. Abbiamo provveduto alla stesura di un piano di riarticolazione dell’Arma sul territorio, che mira a questo scopo. Penso alla nuova Compagnia che sarà a Casalecchio. E abbiamo sensibilmente incrementato le unità, cinque in più, di una Stazione molto delicata, quella del Navile, che si occupa di un’area impegntiva della città".

Quale è stato il suo ’marchio di fabbrica’?

"Trovo che le attività di prevenzione e vicinanza dei cittadini siano le più qualificanti per noi, quelle che lasciano più il segno: la repressione non è il nostro obiettivo principale, anche se naturalmente siamo pronti a dare risposte efficaci a reati anche gravi, come provano recenti casi di cronaca".

Come pensa di avere influito sulla città?

"I temi su cui abbiamo lavorato di più e sui quali penso che abbiamo raggiunto risultati che aiuteranno anche chi verrà dopo di me, sono quelli legati a delinquenza minorile e violenza di genere. Nel primo caso, abbiamo rafforzato la sinergia con Procura e tribunale per i minorenni, oltre che con le istituzioni e le associazioni, per avviare azioni efficaci di prevenzione e contrasto. Penso agli interventi a San Lazzaro, San Matteo della Decima, l’anno scorso in San Ruffillo".

E la violenza di genere?

"Abbiamo puntato sulle Stanze rosa, chiesto al procuratore capo incontri per approfondire gli aspetti della legge ’Codice rosso’. Tutte attività di formazione, che aumentano le capacità dei carabinieri e la loro professionalità in ambiti sensibili".

Insomma, è soddisfatto?

"Lascio una macchina ben oliata, con un’elevata capacità di adattamento dei reparti, in base alle priorità. Merito anche del fondamentale impegno di Stazioni e Nucleo Radiomobile, che permettono al resto degli uffici di funzionare al meglio. Ringrazio tutti e auguro buona fortuna al mio successore".