Bologna
CronacaArma clandestina nascosta nel comodino in un calzino, arrestato un uomo al Navile
6 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Arma clandestina nascosta nel comodino in un calzino, arrestato un uomo al Navile

Il quarantenne, incensurato, teneva una pistola Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, oltre a 39 proiettili. In corso aggiornamenti per verificare se sia stata usata per eventuali episodi criminali

Bologna, 6 settembre 2025 – Arrestato un quarantenne, italiano, incensurato, per possesso di arma clandestina. L’arma, una pistola Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione dell’arrestato, al Navile, dove gli agenti della polizia sono entrati a seguito del decreto di perquisizione emesso dal pm titolare dell’indagine.

La pistola è stata trovata all’interno di un comodino, nascosta in un calzino. Con l’arma sono stati anche rinvenuti 39 proiettili. Sono in corso accertamenti, anche tecnici, da parte delle forze dell’ordine per verificare la provenienza della pistola e se sia stata usata in eventuali episodi criminali. 

Il ritrovamento dell’arma è avvenuto nei giorni scorsi, a seguito di attività investigativa, coordinata dalla Procura, nata da una informativa di reato redatta dal commissariato Santa Viola e sviluppata dalla squadra mobile. 

