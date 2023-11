Arma in festa per la patrona. Virgo Fidelis

Carabinieri in festa per la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. Domani mattina, per iniziativa dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Porretta Terme intitolata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la ricorrenza verrà celebrata a Gaggio Montano. Il programma prevede alle 9.15 il ritrovo nel piazzale antistante la chiesa dei Santi Michele Arcangelo e Nazario a Gaggio. Seguirà, alle 10, la messa celebrata dal cappellano militare don Giuseppe Grigolon; alle 11.30 verranno resi gli onori ai caduti al monumento sito nel Parco della Rimembranza; alle 12.30, all’Hotel Le Roncole, si terrà la consegna degli ’attestati di fedeltà’. La celebrazione si concluderà con il pranzo sociale allo stesso hotel Le Roncole.