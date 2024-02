Armadietti per le merci sui viali

Tre microhub automatizzati per consegnare le merci in centro storico con mezzi elettrici. Il progetto pilota di logistica sostenibile è appena iniziato, grazie a tre spazi logistici di prossimità - dei semplici locker - posizionati in porta San Mamolo, via Calori e via Berlinguer. Qui, i corrieri di Typ e di Due Torri, depositeranno i colli, evitando così di transitare nel centro storico con i furgoni. Entra in gioco, a questo punto, il triciclo elettrico di Salerno Trasporti, che sposterà la merce dall’esterno all’interno delle mura, occupandosi dell’ultimo miglio delle consegne, parte del processo a più alta intensità di emissioni. "Questo locker funziona sulla base del rapporto tra il corriere, che non entra più in città, e il trasportatore, che si occupa della distribuzione – Andrea Bardi commenta, direttore dell’Istituto sui Trasporti e la Logistica –, con il mezzo elettrico che impatta meno sulla città e ha delle dimensioni tali da non occupare o intralciare il suolo pubblico, a differenza dei furgoni". La sperimentazione durerà dieci mesi e prevede la movimentazione di circa cento pacchi al giorno. "Urbane è un progetto europeo che riguarda la logistica sostenibile – termina l’assessora Valentina Orioli –. È una risposta alla città di una possibile gestione condivisa e sostenbile delle consegne dell’ultimo miglio".

m. m.