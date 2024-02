Armandi Avogli sotto la lente: "C’è un forte odore di vernice". E scatta l’ispezione dell’Ausl

Venerdì il dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl ha suonato il campanello dell’Elementare per un’ispezione a seguito della mail di una mamma il cui figlio non si è sentito bene a scuola, forse a causa dell’odore di alcune vernici. Via Felice Battaglia, nuove Carracci o meglio nuovo indirizzo temporaneo dell’elementare Armandi Avogli (foto a destra), che lì ha traslocato perché la scuola in via Saragozza 238 sarà buttata giù e ricostruita dal Comune: è stato staccato un assegno da 3 milioni e 300mila euro. Dieci i milioni per il polo Carracci, inaugurato a gennaio, 14 anni dopo la chiusura. La media Carracci, ora ospitata alle Guinizelli in via Ca‘ Selvatica, arriverà a settembre, mentre la futura elementare Carracci è di là da venire. Nonostante il taglio del nastro, la presenza delle Armandi Avogli in via Battaglia sta creando non pochi problemi perché alcuni lavori sono ancora in corso. Una coabitazione forzata che ha fatto stilare, a genitori e maestri, un lungo cahiers de doléances cui la consigliera di Fratelli d’Italia Manuela Zuntini chiederà lumi al Comune.

Al netto dell’intervento dell’Ausl, si comincia con la mancanza di tende alle finestre. Così le maestre hanno messo fogli di carta oleata sui vetri. Si passa poi ai bobcat in giardino: polvere e rumore a più non posso che obbligano a tenere chiuse le finestre. La palestra non è ancora pronta per cui i bimbi si trasferiscono nel giardino vicino alla scuola. L’agorà non è insonorizzata e, se si svolgono attività, rimbomba tutto nelle aule. Non solo: il Comune non ha ancora montato i mobili della biblioteca e i libri sono ancora negli scatoloni. Manca il Wi-Fi: l’istituto comprensivo 8 ha rimediato con un contratto tampone, ma qualche maestra mette a disposizione i suoi giga. Niente porta-carta igienica nei bagni.

"Quanto emerge conferma le perplessità che avevamo sin dall’inaugurazione in pompa magna – accusa Zuntini –. Gli alunni sono stati trasferiti in un edificio insalubre, che è ancora un cantiere aperto e non consente di svolgere regolarmente le attività didattiche. Dopo un’attesa di 14 anni la città si meritava un risultato migliore. Se questi sono i risultati del ‘Piano Marshall’ degli assessori alla Scuola e ai Lavori pubblici, Daniele Ara e Simone Borsari, non siamo ottimisti per i progetti futuri".