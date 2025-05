Armati di machete a bordo del bus: urla e minacce in piazza dei Martiri

Bologna, 7 maggio 2025 – Questa volta, il regolamento di conti è avvenuto addirittura a bordo di un autobus. Ad affrontarsi, tra lo stupore e la paura dei passeggeri dell’extraurbano 93 che stava per partire da piazza dei Martiri, cinque trentenni nigeriani, armati di un machete e cocci di bottiglia. L’allarme è scattato lunedì pomeriggio, intorno alle 17. A chiamare le forze dell’ordine è stato l’autista del mezzo pubblico e alcuni dei passeggeri, terrorizzati dalle urla e dalle armi brandite dai cinque.

Che, fortunatamente, si sarebbero limitati alle minacce, senza arrivare a ferirsi. I primi a intervenire, a bordo del bus, sono stati gli agenti della locale, che si trovavano già in zona, e i carabinieri. In piazza dei Martiri è arrivata anche la polizia. I passeggeri sono stati fatti scendere, mentre quattro dei ‘litiganti’ sono stati bloccati e identificati (uno è riuscito a fuggire). Alla fine, i carabinieri, che ora stanno sviluppando le indagini sull’accaduto, hanno ascoltato le parti in causa: due sarebbero stati oggetto delle minacce degli altri tre, che all’arrivo dei carabinieri avrebbero anche tentato di nascondere tra i sedili un machete, sequestrato.

Una delle presunte vittime, a sua volta, brandiva un coccio di bottiglia. Per ricostruire cosa sia effettivamente avvenuto, sono stati richiesti a Tper i video della sorveglianza interna del mezzo pubblico, per definire se si sia trattato di un’aggressione o di una rissa. A bordo del bus sono salite anche le unità cinofile, per fiutare eventuale droga. I motivi della lite, infatti, sono al vaglio, ma tra le ipotesi c’è anche quella di uno ‘screzio’, che sarebbe avvenuto il giorno prima ai Giardini Fava, per motivi di spaccio, tra due bande di ‘habituè’ della zona.