Paura in Montagnola: un giovane girava armato di accetta

Bologna, 15 novembre 2023 – Sotto al lungo pastrano blu, nascondeva un’accetta. E quando l’ha tirata fuori, brandendola contro un cittadino nordafricano, ha subito attirato l’attenzione di chi, l’altra sera, si trovava a passare in Montagnola.

Erano circa le 19,30 quando è arrivata la segnalazione alla centrale operativa della polizia e subito sul posto è stata inviata una volante del commissariato Due Torri San Francesco.

Non c’è voluto molto a individuare l’uomo, con barba e capelli biondi, che è stato fermato e controllato. Con sé aveva l’arma, che è stata sequestrata.

Dato che invece non aveva documenti al seguito, il giovane, un ventitreenne romeno, è stato portato in Questura per essere fotosegnalato. Al termine degli accertamenti, che hanno permesso di appurare i precedenti specifici del ragazzo, il giovane è stato denunciato per porto illegale di armi.