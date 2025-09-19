Armato di cesoie entra in un supermercato e aggredisce i carabinieri: arrestato

Galliera (Bologna), 19 settembre 2025 - È entrato ubriaco in un supermercato brandendo delle cesoie da giardino e infastidendo i clienti. Quando la direttrice del negozio ha chiamato i carabinieri, l'uomo, un ventottenne, si è scagliato contro di loro, tentando di colpirli per scappare. Per questo motivo il 28enne è stato arrestato con l'accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblica ufficiale.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, dopo la segnalazione della direttrice del supermercato. I carabinieri, subito arrivati sul posto, con l'interno di calmare l'uomo, sono invece stati aggrediti dal 28enne evidentemente ubriaco.

L’aggressione

L'aggressore ha provato a colpire i militari dell'Arma con calci e pugni per tentare di scappare, ma i carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo in sicurezza. Dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, il 28enne, di origine pakistana, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblica ufficiale e portato in camera di sicurezza, in attesa del processo per rito direttissimo.