Armato di katana semina il panico e sfascia le auto

Girava indisturbato per via San Donato, armato di katana, colpendo con violenza le auto parcheggiate lungo la strada e distruggendo più di una ventina di finestrini. Serata di ordinaria follia, sabato sera, tra i viali e il quartiere residenziale, dove un uomo, straniero probabilmente nordafricano, ha seminato il panico, ripreso anche dai passanti e dai clienti dei pubblici esercizi e locali della via: erano le 22, circa, "quando la cameriera del locale in cui ero è entrato dicendo che un vandalo stava colpendo le macchine con una katana – racconta chi ha filmato l’uomo in preda al delirio –. Ha chiesto se qualcuno avesse lasciato la macchina in via San Donato". A quel punto "mi sono precipitato fuori e ho visto l’uomo, armato, che si spostava verso la rotonda Sant’Egidio, procedendo con il passo fiero di chi aveva portato a termine una missione".

Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto con due pattuglie della polizia di Stato, ma all’arrivo degli agenti, che hanno ispezionato la zona per individuare l’autore, l’uomo era già scomparso. E della sua follia, restano solo i danni: "C’erano tantissimi vetri per terra e anche io ho avuto danni alla mia moto, parcheggiata fuori dal locale – continua il cittadino –. Quando sono uscito dalla pizzeria, c’erano già dei passanti fermi a riprendere la scena, ma nessuno di noi si è avvicinato, perché il vandalo aveva in mano una katana. Era pericoloso". La polizia, a cui i presenti hanno già mandato video e foto, contatterà i proprietari delle auto colpite dalla spada. "È importante che chi ha visto qualcosa, si metta in contatto con le forze dell’ordine per dare il proprio contributo. Ciò che è accaduto è ingiusto".

