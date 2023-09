Armato di pistola e coltello entra nella casa di risposo: denunciato a 80 anni

Bologna, 15 settembre 2023 – Ottant’anni e praticamente armato fino ai denti. “Mannaggia a voi Carabinieri che siete arrivati, altrimenti facevo boom boom, prima a lei e poi a me e finiva tutto. A quest’ora ero già freddo!”. Così ha ai militari detto un anziano, che l’altro giorno si è presentato in una Rsa con pistola e coltello.

Le armi sequestrate all'anziano

Il pensionato ha raccontato ai carabinieri che voleva uccidere la moglie ricoverata nella struttura e togliersi la vita perché preso da un momento di sconforto e solitudine, vivendo da solo in casa, senza figli e parenti.

Ma sono stati lunghi attimi di paura la mattina del 13 settembre 2023, quando alla centrale operativa è stata segnalata la presenza di un anziano armato, che, alla vista dei carabinieri, consegnato spontaneamente un revolver marca Smith & Wesson, calibro 38 special (è un calibro molto potente) con cinque proiettili nel tamburo e pertanto pronto a fare fuoco. Inoltre, l’anziano aveva con sé anche un coltello tascabile.

L’uomo è stato ricoverato in una struttura sanitaria per accertamenti. Sequestrati il coltello, il revolver e altre due pistole vere, semi automatiche, una calibro 6,35 e una calibro 9x21, unitamente ai proiettili che l’uomo deteneva regolarmente, ma non custodiva a norma di legge. Per questo motivo, è stato denunciato anche per l’omessa custodia di armi oltre che per porto abusivo di armi, porto di oggetti atti a offendere.