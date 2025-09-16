Armato semina il panico, arresto convalidato: "Più sicurezza nei piccoli centri dell’Appennino"

Arresto convalidato, a seguito della direttissima, per il 38enne tunisino, pregiudicato che, nella giornata di domenica scorsa, ha seminato il panico sulla strada per Rioveggio di Monzuno.

L’uomo, che brandiva armi di vario genere bloccando il traffico, è stato immobilizzato dai carabinieri con il taser e, attualmente, è ancora sedato in ospedale.

II video dei fatti sono circolati velocemente sui social della zona e, dai fotogrammi, si evince come, nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine, lo straniero, regolare sul territorio, abbia cercato di fuggire dai militari con fare sempre aggressivo, rendendo, dunque, necessario, anche per l’incolumità degli automobilisti presenti, l’uso del taser. Intanto, in merito all’episodio, si sono espressi da Fratelli d’Italia.

Così la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti: "L’episodio avvenuto a Rioveggio, dove uno straniero ha minacciato i passanti con una fiamma ossidrica e una spranga, è di estrema gravità. Solo il pronto intervento dei carabinieri, che ringrazio, ha evitato conseguenze peggiori. Per fermarlo è stato necessario l’uso del taser. È necessario rafforzare la sicurezza anche nei piccoli centri dell’Appennino, potenziando la presenza sul territorio, migliorando il coordinamento tra tutte le forze dell’ordine e aumentando le dotazioni operative, comprese quelle della polizia locale. Chi lavora per garantire la sicurezza dei cittadini deve essere messo nelle condizioni di farlo al meglio".

z. p.