Arpa Lieviti sostiene la prevenzione senologica

Arpa Lieviti sostiene la campagna di prevenzione ’Salute in Comune’, promossa dal Comune e dal Comitato progetti sociali Ets, per contrastare la diffusione dei tumori al seno. La campagna prevede la disponibilità in piazza Allende per tutta la giornata del 16 aprile, di una clinica mobile attrezzata di ecografo e mammografo ad alta definizione e di uno staff medico di radiologi e specialisti, attraverso cui fornire visite senologiche ed esami diagnostici gratuiti alle donne residenti, di età compresa tra i 35 e i 49 anni.

"Il supporto a progetti come questo rientra a pieno titolo nelle attività che cerchiamo di svolgere a sostegno del nostro territorio – ha detto Carla Gherardi, presidente di Arpa Lieviti -. Come donna mi interessa contribuire ad offrire l’opportunità di diagnosi precoce alle mie concittadine, e come imprenditore sono felice che esistano occasioni di prevenzione come questa, o altre ancora da lanciare, anche grazie al nostro supporto. Ci siamo recentemente impegnati come azienda in un percorso di certificazione riferita alla sostenibilità d’impresa e alle condizioni di lavoro, e ritengo fondamentale poter abbinare agli investimenti interni sulla qualità degli ambienti professionali e produttivi, anche opportunità di tutela della salute come questa".

"La prevenzione precoce è il metodo più efficace per contrastare la diffusione dei tumori al seno – ha aggiunto il sindaco Luca -. La campagna ’Salute in Comune’ integra in modo efficace altre attività di prevenzione istituzionali e private attivate qui a Ozzano, penso in particolare a quelle previste a livello regionale e all’attività dell’Istituto Ramazzini. Come amministrazione intendiamo sostenere e promuovere tutte le opportunità offerte ai cittadini allargando se possibile lo screening anche ad altre patologie. Per fare questo è fondamentale il sostegno delle aziende del territorio".

z. p.