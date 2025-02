Arredare casa, con la borghesia nuovi stili

Mengoli

Nei primi decenni dell’Ottocento dominano le tipologie del ‘700, mentre in seguito alla rivoluzione industriale e alla rivoluzione francese, nell’arredamento delle case borghesi, si impongono nuovi stili sia costruttivi che decorativi. La società è mutata: la nascita del ceto borghese pone l’accento su una nuova circolazione di denaro, nonchè sull’uso di materiali di recente scoperta. Importante è la disponibilità economica del proprietario della casa, che consente di ingrandire l’abitazione e di alzarla su più piani. Le case urbane borghesi sono costruite in muratura con pareti molto spesse per consentire meglio l’isolamento termico e acustico. L’impiego del cemento, scoperto nel 1820, utilizzato soprattutto per i balconi al posto del ferro e della pietra, sostituisce gradualmente i tradizionali materiali costruttivi. Le stanze delle abitazioni borghesi si organizzano intorno a un cortile interno o a un pianerottolo con i locali più importanti, come la sala, il salone, la biblioteca e una sala di "ricreazione" per il biliardo affacciati sul lato della strada. Mentre le camere da letto o sono al piano superiore o situate in una zona riparata da eventuali rumori. Indispensabile il camino, che non serve solo per riscaldare, ma anche come arredamento e punto di raccoglimento della famiglia. Gli ambienti sono ampi e con alti soffitti, le finestre seguono l’architettura delle stanze. Più l’arredamento è prezioso, più aumenta il prestigio del padrone, che mostra il suo potere finanziario. La borghesia si evolve, infatti dagli anni ‘30, si ricorre, per l’arredamento, a una maggiore funzionalità e si impongono nuovi stili: il Biedermeier, il neogotico e l’eclettismo. I modelli dei mobili sontuosi progettati per le abitazioni dell’aristocrazia, vengono riprodotti da artigiani in mobilifici per realizzare arredi meno costosi, ma decorati in oro. I baldacchini sui letti padronali restano sfarzosi. (continua)