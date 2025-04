Arrestati dalla polizia stradale dopo la truffa del finto incidente

Raggirano un’anziana in provincia di Bologna, facendosi consegnare contanti e gioielli per miglialia di euro, e vengono arrestati poco dopo a Frosinone: due ventenni in carcere. Si tratta dell’ennesima truffa del finto incidente.

Hanno contattato la vittima, residente a Sasso Marconi, dicendole che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente e che l’unico modo per farle evitare l’arresto era che pagasse una grossa somma come cauzione. Appena messa a segno la truffa, i due si sono allontanati su una Wolkswagen T-Roc, ma i carabinieri si sono attivati immediatamente e, grazie alla prontezza dell’intervento e alla segnalazione della targa, l’auto è stata monitorata lungo tutto il tragitto ed è stato possibile fermare i due nell’arco della stessa giornata. Subito è stata messa in atto un’operazione importante di coordinamento tra le forze dell’ordine e ciò ha permesso di risalire velocemente ai due, di bloccarli e di far recuperare il maltolto.

L’allarme è scattato durante i controlli nel tratto ciociaro dell’autostrada A1 Roma-Napoli. I poliziotti della Stradale sono stati allertati dalla sala operativa sulla possibile presenza di una Volkswagen T-Roc i cui occupanti erano sospettati di aver appena truffato una donna anziana. Una pattuglia ha intercettato un veicolo compatibile con la descrizione: a bordo c’erano due uomini e, perquisendo l’abitacolo, è stata trovata una pochette contenente numerosi gioielli e un bancomat intestato alla vittima. Materiale che l’anziana vittima ha riconosciuto quando, da Frosinone, sono state mandate le foto ai carabinieri del suo paese.

L’anziana, comprensibilmente spaventata e disorientata per quanto le stavano comunicando i due ventenni riguardo la figlia, ha deciso di consegnare loro tutto quello che aveva: contanti per circa duemila euro e poi molti gioielli, per un bottino del valore complessivo di svariate migliaia di euro.

I due a bordo della Wolkswagen sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Frosinone con l’accusa di truffa aggravata e poi trasferiti nel carcere di Frosinone, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tutti gli oggetti sono stati restituiti alla vittima che, seppur ancora sconvolta per l’accaduto, si è almeno consolata per non aver perso gli affetti di una vita.

Chiara Gabrielli