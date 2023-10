Arrestato a San Giorgio di Piano: Ubriaco lancia bottiglie di vetro contro i Carabinieri

Lancia bottiglie contro i carabinieri che cercano di calmarlo: un 27enne marocchino, pregiudicato, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dai militari della stazione di San Giorgio di Piano. Sabato scorso lo straniero, già noto alle forze dell’ordine locali, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto a un abuso di alcool ha dapprima urlato ingiurie contro alcuni passanti poi si è messo ad urinare davanti all’ingresso del supermercato. I cittadini e alcuni vigilanti del negozio hanno chiamato i carabinieri. Al loro arrivo, però, l’uomo si è alterato e ha iniziato ad offenderli per, poi, tirargli addosso le bottiglie vuote di vetro. I militari, per fortuna, non hanno riportato lesioni e l’uomo è stato arrestato. Dopo la direttissima il 27enne è stato sottoposto all’obbligo di firma.