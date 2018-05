Bologna, 11 maggio 2018 - Ex Foreign Fighter dal rientro a Bologna nel 2015 si occupava di raccogliere finanziamenti per sovvenzionare i combattenti anti Assad in Siria. Ayoub Chaddad, siriano di 39 anni, è stato arrestato l’altra notte alle 4,30, nell’appartamento di via Delle Fonti, in zona Arcoveggio, dove viveva con moglie e figli.

Per i finanzieri dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata) Chaddad era infatti parte attiva di un’associazione a delinquere transnazionale finalizzata al riciclaggio del denaro, al traffico di migranti per la rotta balcanica e al finanziamento dei terroristi del gruppo ‘Al-Nusra’. Le indagini delle fiamme gialle, partite nel 2015 dall’analisi di flussi finanziari verso paesi ‘a rischio’, hanno portato a individuare una rete facente capo ad Anwar Daadoue, siriano che, dopo aver vissuto a Olbia si era poi trasferito in Svezia.

L’inchiesta, portata avanti dalla Digos sarda assieme alla Guardia di finanza di Brescia, ha permesso di stringere le manette ai polsi dei 14 destinatari di custodia cautelare in carcere. Tra loro, anche Chaddad, già nella lista ‘nera’ del Comitato analisi strategica antiterrorismo. L’uomo, legato alla cellula lombarda dell’associazione, è stato incastrato a seguito di un’indagine sotto copertura. Chaddad era stato assunto ad hoc come corriere al centro di smistamento della Gls di Crespellano, con un contratto a termine di tre mesi. Con lui, l’azienda aveva ‘assunto’ un libanese, col nome di copertura Rabia Hadba, e un agente di polizia giudiziaria.

Lo scopo era far entrare Chaddad in confidenza con il libanese, così da acquisire informazioni e prove del suo ruolo nel finanziamento ad ‘Al-Nusra’. E di fatto, il siriano cade nella trappola. Si apre con il collega, gli mostra video di quando combatteva in Siria, dice di “aver partecipato direttamente al conflitto civile siriano e di conoscerlo ‘molto bene’, spiegando che uno dei suoi fratelli era a capo di una falange del Daesh, e che lui stesso avrebbe combattuto per ben quattro anni negli schieramenti di Jabhat Al-Nusra, nonché di essere stato tratto in arresto da milizie Hezbollah, trascorrendo otto mesi in reclusione in una cella di un solo metro quadro”, come si legge nell’ordinanza. E poi, quando l’altro gli dice di aver raccolto a Roma dei soldi da mandare in Siria, lui contatta gli amici in Lombardia, gli cerca un canale per spedirli nel Paese dove poi le “vedove siriane lo avrebbero portato nelle moschee dove gli Imam si sarebbero poi occupati della distribuzione ai miliziani”, riassume il giudice.

Chaddad risulta conoscere bene i meccanismi dell’‘hawala’, il sistema finanziario musulmano. Tanto che, a sua volta, chiede in più occasioni soldi all’amico, raccontandogli anche di fatti privati, come il ferimento e poi la morte di un cugino, militante non di Al-Nusra, ma del Daesh. “Il nostro battaglione era composto da almeno venti persone della famiglia Shaddad”, dice all’amico, raccontandogli dei parenti morti in guerra. E per aiutare i sopravvissuti chiede soldi. Per medicine, per aiuti. Ma anche per comprare mirini per kalashnikov.