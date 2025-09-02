Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
Cronaca

2 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Ruba un braccialetto d’oro e scappa, arrestato per furto in pieno centro a Bologna

L’episodio tra via Lame e via Marconi. Il ladro è un diciannovenne colto in flagranza di reato da alcuni agenti della polizia locale, allertati dagli amici della vittima





Bologna, 2 settembre 2025 – Ancora allarme sicurezza in centro a Bologna, dove la polizia locale ha arrestato in flagranza di reato un diciannovenne per furto con strappo

E’ successo tra via Marconi e via Lame domenica scorsa, poco dopo mezzanotte, quando un gruppo di persone in maniera molto animata ha intercettato una pattuglia del reparto sicurezza in servizio di pronto intervento: uno di loro ha raccontato di avere appena subito un furto da parte di un ragazzo probabilmente ancora in zona.

Gli agenti lo hanno incontrato poco più in là: il giovane, indicato dai testimoni come l’autore del furto, si è subito agitato e ha lasciato cadere a terra un braccialetto d’oro, immediatamente riconosciuto dal proprietario. Presente sul posto anche un ispettore della Locale libero dal servizio, che ha assistito allo scippo e inseguito il ladro assieme al gruppo di amici della vittima.

L’autore è un diciannovenne già noto alle forze dell’ordine, denunciato e arrestato in flagranza di reato per furto con strappo. Dopo il rito direttissimo di ieri mattina in tribunale, l’arresto è stato convalidato e per l’autore del furto è stato disposto l’obbligo di firma fino al processo in calendario a ottobre.

