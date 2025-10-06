Arrestato il boss dello spaccio alla Bolognina: tremila cessioni in 3 anni. La droga nascosta in bocca

Bologna, 6 ottobre 2025 - La Bolognina era la "sua zona". Tra via Dall’Arca, via Albani, via Di Vincenzo e via Tibaldi era di casa: lì vendeva droga ai suoi clienti.

Un nigeriano di 40 anni era diventato negli ultimi anni il volto – e il nome – dietro lo spaccio di cocaina, crack ed eroina nel quartiere.

Il 30 settembre la sua corsa si è interrotta: gli uomini della squadra mobile di Bologna, sezione Criminalità Straniera, lo hanno fermato nel sottopasso pedonale di Villa Angeletti, sotto via De’ Carracci, dopo settimane di osservazioni e appostamenti.

Le dosi di droga nascoste in bocca

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo era un vero e proprio veterano dello spaccio. Le dosi non le portava in tasca né nello zaino: sempre in bocca, pronte da deglutire se la polizia lo avesse fermato.

Ma questa volta il gioco non ha funzionato: gli agenti lo hanno bloccato in tempo, recuperando otto dosi già confezionate e 770 euro in contanti, soldi sporchi delle ultime cessioni della serata.

Non era una sorpresa: in via Gorizia e in via De’ Carracci i poliziotti in borghese avevano appena assistito a due scambi.

L'arresto è stato eseguito dalla squadra mobile

I luoghi dello spaccio

Era il suo copione quotidiano: la mattina nei pressi dell’ospedale Maggiore e di un distributore su via Emilia, il pomeriggio nel parco di Villa Angeletti con le scalinate pronte a garantire la fuga, la sera tra via Albani e via Dall’Arca, fino a notte inoltrata.

Tremila cessioni di droga in 3 anni

La ricostruzione della Mobile non lascia dubbi: almeno tremila le cessioni ricostruite negli ultimi tre anni, sempre con lo stesso schema, sempre nello stesso territorio.

A confermare il giro, sei assuntori identificati subito dopo gli scambi: italiani tra i 40 e i 61 anni, per lo più residenti in zona.

Il pusher, già arrestato a giugno, era tornato rapidamente in strada, ma il 30 settembre la musica è cambiata: l’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento in carcere, con il gip che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.