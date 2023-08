Arrestato imprenditore Pagava due euro l’ora ai lavoratori in nero "Ci sfrutta come schiavi"

Pagava i suoi tre dipendenti, tutti rigorosamente ’in nero’, due o al massimo tre euro all’ora. Stipendio irrisorio da cui decurtava persino il tempo che impiegavano per la pausa pranzo (spesso un panino consumato direttamente in cantiere) e le spese per l’alloggio fatiscente in cui li faceva sistemare.

A uno di loro, che gli aveva chiesto lo stipendio dopo un ritardo nel pagamento, ha pure dato uno schiaffo, provocandogli lesioni ritenute poi dai sanitari guaribili in tre giorni.

È finito agli arresti domiciliari un cinquantenne straniero, imprenditore edile. Ieri mattina infatti i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, coordinati dalla pm Gabriella Tavano, assieme ai colleghi del Comando provinciale hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare nei confronti dell’indagato, che deve ora rispondere di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera.

L’inchiesta nasce dalla denuncia di un trentacinquenne marocchino, uno dei tre manovali impiegati nell’impresa che si occupava di ristrutturazioni interne ed esterne, che a gennaio scorso denunciò il datore di lavoro dopo avere subito mesi di sfruttamento.

Così, gli investigatori hanno avviato gli accertamenti anche con l’ausilio di attività tecniche per appurare che il ’caporale’ non solo impiegava manodopera in nero da parte di persone irregolari sul territorio nazionale, ma li sfruttava in vari cantieri edili distribuiti tra città, San Lazzaro e Cento.

In particolare, i tre lavoratori (oltre al marocchino, due uomini romeni di 35 e 50 anni) venivano prelevati all’alba dall’imprenditore e accompagnati nei luoghi di lavoro, dove venivano sottoposti a turni di lavoro estenuanti, di dieci ore quotidiane per sei o talvolta anche sette giorni a settimana.

Lo sfruttamento era determinato dal modestissimo stipendio, ma anche dalle precarie condizioni vita cui erano costretti, in assenza di regolarizzazione della posizione lavorativa e di qualsiasi tipo di garanzia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Le indagini hanno evidenziato infatti come le vittime operassero in condizione di grave violazione della normativa sulla sicurezza, in assenza di sorveglianza sanitaria, senza alcuna formazione e informazione sui rischi derivanti dallo svolgimento della loro attività lavorativa e senza dispositivi di protezione individuale.

Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe approfittato del loro stato di bisogno per ricattare e minacciare i manovali di cacciarli senza paga se avessero osato ribellarsi.

Il giudice per le indagini preliminari ha inoltre disposto il sequestro preventivo del furgoncino con cui l’indagato era solito condurre nei cantieri gli operai sfruttati, per evitare che potesse reiterare il reato con nuove vittime.