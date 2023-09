Arrestato per spaccio, le figlie prendono a morsi i carabinieri

Molinella (Bologna), 26 settembre 2023 – Due sedicenni prendono a morsi i carabinieri per ostacolare una perquisizione domiciliare. Arresto complicato per i carabinieri venerdì: in manette è finito un 48enne di origini tunisine, residente a Molinella. Ad aggredire i militari, le figlie dell’uomo. Il tunisino coniugato, disoccupato e pregiudicato, è accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e\o psicotrope, resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni personali. L’uomo, rintracciato dai militari in un bar del paese, è stato accompagnato nella sua abitazione per una perquisizione. Arrivati davanti al portone condominiale, il 48enne, come per abitudine, ha suonato al citofono del suo appartamento e, dopo brevi frasi pronunciate alla moglie in lingua araba, ha terminato con la parola “carabinieri”.

Poi ha cercato di non far entrare i militari nell’atrio condominiale, esercitando una forte resistenza, per evitare che salissero le scale per raggiungere il suo appartamento; poi li aggrediti con spinte, pugni e schiaffi. In quel momento l’uomo ha cercato di avvertire nuovamente la famiglia, esclamando ad alta voce la frase “distruggi il telefono”.

I militari, velocemente e con non poche difficoltà, hanno raggiunto l’appartamento, ad attenderli, c’era il resto della famiglia: la moglie 48enne connazionale e le due figlie di 16 anni, le quali si sono subito opposte al controllo dei militari. La moglie ha ripetutamente spintonato i militari, le due ragazzine nel tentativo di raggiungere il padre nell’atrio condominiale, hanno preso a morsi e spinte i carabinieri.

Il 48enne rimasto nell’atrio condominiale, ha continuato ad urlare alle figlie, incitandole a distruggergli il proprio telefono. Durante tali operazioni i carabinieri hanno rinvenuto: due telefoni cellulari e 5 involucri di cocaina, pari a 4.5 grammi, nonché materiale utilizzato per il confezionamento e un bilancino di precisione. Uno dei carabinieri aggrediti è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Budrio per le cure mediche del caso, riportando escoriazioni e lesioni da morso alle mani e alle braccia, giudicate guaribili in sette giorni.

Al termine delle attività e dopo le formalità di rito, lo stupefacente rinvenuto all’interno delle tasche di un cappotto di proprietà dell’uomo, il quale spontaneamente ne ha dichiarato la proprietà, più il restante materiale, è stato tutto sequestrato, mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato arrestato. Dopo la direttissima è stato sottoposto alla misura cautelare giornaliera dell’obbligo di presentazione nell’ufficio di polizia giudiziaria. Le tre donne sono state denunciate in quanto accusate del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni personali.