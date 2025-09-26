I soliti violenti

CronacaArrestato pusher di 18 anni. Sorpreso vicino alla stazione
26 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Arrestato pusher di 18 anni. Sorpreso vicino alla stazione

Il giovane aveva con sé 56 grammi di hashish e 200 euro in contanti

Controlli dei carabinieri alla stazione Garibaldi di Casalecchio

Aveva con sé hashish e contanti: i carabinieri della stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 18enne straniero, pregiudicato, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati in un’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, si son trovati vicino alla stazione ferroviaria Casalecchio Garibaldi. In quella circostanza i militari, vedendo un giovane, poi identificato nel 18enne, con fare sospetto hanno deciso di controllarlo.

Alla vista dei militari, il ragazzo ha avuto un comportamento ancora più sospetto, fino a che non ha tentato, maldestramente, di occultare il contenuto delle tasche nelle vicinanze della panchina dove era seduto. I militari, già insospettiti e attirati dal movimento sospetto del 18enne, hanno deciso di procedere al controllo e di perquisire il ragazzo.

Durante la perquisizione del 18enne i carabinieri di Casalecchio hanno rinvenuto 56 grammi di droga, hashish nello specifico, e una somma in denaro contante di 200 euro circa. I carabinieri locali, unitamente ai colleghi della compagnia di Borgo Panigale, stanno svolgendo una serie di attività di controllo in alcuni punti sensibili del territorio: la stazione ferroviaria, lo Shopville e la Meridiana.

z. p.

