Arrestato pusher di 18 anni. Sorpreso vicino alla stazione

Aveva con sé hashish e contanti: i carabinieri della stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 18enne straniero, pregiudicato, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati in un’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, si son trovati vicino alla stazione ferroviaria Casalecchio Garibaldi. In quella circostanza i militari, vedendo un giovane, poi identificato nel 18enne, con fare sospetto hanno deciso di controllarlo.

Alla vista dei militari, il ragazzo ha avuto un comportamento ancora più sospetto, fino a che non ha tentato, maldestramente, di occultare il contenuto delle tasche nelle vicinanze della panchina dove era seduto. I militari, già insospettiti e attirati dal movimento sospetto del 18enne, hanno deciso di procedere al controllo e di perquisire il ragazzo.

Durante la perquisizione del 18enne i carabinieri di Casalecchio hanno rinvenuto 56 grammi di droga, hashish nello specifico, e una somma in denaro contante di 200 euro circa. I carabinieri locali, unitamente ai colleghi della compagnia di Borgo Panigale, stanno svolgendo una serie di attività di controllo in alcuni punti sensibili del territorio: la stazione ferroviaria, lo Shopville e la Meridiana.

z. p.