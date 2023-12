Arrestato stalker recidivo. Ha il divieto di avvicinarla, ma vessa la ex incinta: ventenne alla Dozza

Tre giorni prima di Natale i carabinieri avevano applicato nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla sua ex, incinta del loro figlio, che da mesi lui avrebbe tormentato con insulti e minacce, arrivando in un caso persino a costringerla a subire un rapporto sessuale. Ma il ventenne italiano, accusato di stalking e violenza sessuale, non si è fatto evidentemente frenare dalla misura cautelare e ha violato la prescrizione. Prima ha cercato di mettersi in contatto con la ex compagna, coetanea e connazionale, tramite una conoscenza comune, poi, dopo esserci riuscito, ha cominciato a inveire contro di lei, insultandola e minacciandola. La ragazza ha quindi nuovamente allertato i carabinieri della Stazione Bologna, i quali ieri l’altro si sono presentati sul posto di lavoro del ragazzo e lo hanno arrestato, portandolo direttamente nel carcere della Dozza.

Non finisce qui. Sempre i carabinieri della Compagnia Bologna centro, in questi giorni hanno eseguito due ordinanze applicative di misura cautelare nei confronti di due uomini sottoposti al divieto di avvicinamento alla persona offesa, per due distinti episodi. Il primo riguarda un quarantenne italiano, accusato di maltrattamenti contro la compagna, una ventenne che lo aveva denunciato il 6 dicembre scorso. La ragazza si era presentata ai carabinieri della Stazione Bologna chiedendo aiuto, a seguito delle reiterate aggressioni verbali e fisiche subìte dal compagno, iniziate quattro anni prima, quando lei era rimasta incinta, e continuate negli anni successivi, anche alla presenza della figlia piccola. Rintracciato dai militari dell’Arma, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare con braccialetto elettronico: dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima e non potrà comunicare con lei in alcun modo. Il secondo episodio ha visto l’intervento dei carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza, che hanno eseguito l’ordinanza questa volta nei confronti di un trentatreenne, sempre italiano, accusato di atti persecutori ancora una volta ai danni della ex compagna. Lei, ventenne, lo aveva denunciato a novembre. La ragazza aveva raccontato di avere paura poiché da qualche mese lui, non accettando la fine della loro relazione, aveva iniziato a insultarla, minacciarla e molestarla telefonicamente e tramite falsi profili social, tanto da costringerla a cambiare numero e a modificare le proprie abitudini per non farsi rintracciare. L’ex aveva pure pubblicato il numero di cellulare della vittima su un sito internet di incontri hot. Rintracciato dai militari, è stato dunque sottoposto alla citata misura cautelare.

Insomma, un periodo di Natale tutt’altro che sereno. Anche la polizia locale ha difatti eseguito un arresto, nei giorni scorsi, a carico di un ventinovenne domiciliato in città. Il quale ad agosto era stato denunciato dalla ex per maltrattamenti e aveva ricevuto la misura cautelare del divieto di allontanamento dalla città e di avvicinamento alla donna. Ma anche costui ha ben visto di violare la prescrizione e, dopo essere riuscito a rintracciare e minacciare la ex nel frattempo affidata a una struttura protetta della città, è stato arrestato.

