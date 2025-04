Arrestato ‘topo d’appartamento’. Provvidenziale la chiamata di un cittadino ai carabinieri

Ha sentito dei rumori provenire dal balcone di un palazzo in via Ghiberti. Ha alzato lo sguardo e ha visto i due ladri in azione. Grazie alla tempestività di un cittadino, che ha subito allertato i carabinieri, un ‘topo d’appartamento’, un ragazzo albanese di 22 anni, è stato arrestato l’altra sera dal Radiomobile e la refurtiva che il giovane, assieme a un complice, aveva appena portato via è stata recuperata. I due, vestiti di scuro e con il volto travisato, avevano appena infranto il vetro della finestra nel tentativo di entrare in un’abitazione quando, ormai scoperti, si sono dati alla fuga. Le pattuglie del Radiomobile, grazie alle informazioni del cittadino, li hanno intercettati a piedi in via Massarenti: uno è riuscito a dileguarsi, il ventiduenne albanese è invece stato raggiunto e bloccato. Aveva con sé una torcia, un paio di guanti da lavoro e un passamontagna, nonché gioielli, monili, orologi e bigiotteria, che sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato per il tentato furto in abitazione, nonché denunciato per ricettazione. In direttissima, dopo la convalida, il ragazzo è stato rimesso in libertà, con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. La refurtiva recuperata si trova invece adesso negli uffici del Radiomobile, in via Agucchi 118: chi ha subito un furto negli scorsi giorni può chiamare lo 051/2005538 per visionarla.

n. t.