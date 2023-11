Arrestato un altro spacciatore

Un altro arresto per spaccio in città. È successo lunedì scorso, nelle vicinanze di piazza dell’Unità, quando gli uomini della polizia hanno notato due nordafricani che, alla vista degli agenti, cercavano di allontanarsi. Uno dei due, fermato per un controllo, non aveva i documenti. Oltre a questo, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni frammenti di droga nascosti negli slip. Durante il trasporto in Questura, il giovane si è disfatto, lasciando all’interno dell’auto della polizia, anche di un altro involucro contenente droga, nello specifico hashish, per un peso complessivo di 100 grammi. Il giovane, un diciottenne tunisino processato ieri con rito direttissimo, è risultato irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine.