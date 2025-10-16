Arresto cardiaco, perché bisognerebbe scaricare l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori

Bologna, 16 ottobre 2025 – Ogni secondo è prezioso per salvare la vita di una persona. Per questo Ausl Bologna e Irccs Policlinico Sant'Orsola partecipano insieme alla Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmonare (Rcp), dedicata al coinvolgimento e alla sensibilizzazione sulle manovre salvavita, nell'ambito della settimana ‘Viva!’. In tutto il mondo, il 16 ottobre, si celebra la giornata mondiale per la rianimazione cardiopolmonare: "Ogni cittadino del mondo può salvare una vita", è il motto delle rassegne nel mondo.

Ausl Bologna e Irccs Policlinico Sant'Orsola insieme per la Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmonare (foto Ruggeri)

Dae, l’app che diffonde l’uso dei defibrillatori

L'occasione permette anche di focalizzarsi sull'importanza di aderire al progetto Dae RespondER, l’app che incentiva e diffonde l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (dae) in Emilia-Romagna in caso di arresto cardiaco improvviso. L’app aiuta i laici (i cittadini non sanitari) a intervenire volontariamente in caso di emergenze per arresto cardiaco, con il supporto dei professionisti sanitari, sia tramite telefono che in videochiamata, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Perché oggi solo l'1% degli emiliano-romagnoli la utilizza.

Un ruolo, quello dei laici, fondamentale su una patologia dove ogni secondo può fare la differenza. Infatti, l'uso di un defibrillatore entro 3-5 minuti dall'inizio dell'arresto cardiaco può far salire la sopravvivenza fino al 50-70%. Ma se nessuno interviene e visti i tempi variabili di arrivo dei soccorsi, le probabilità di sopravvivenza calano del 10-12% al minuto. "In Emilia-Romagna su 3,5 milioni di cittadini che potrebbero scaricare l'app, oggi la usano circa 27.200, di cui 6.605 in provincia – spiega Federico Semeraro, rianimatore di Ausl Bologna e Presidente dell'European Resuscitan Council –. E se pensiamo che il contributo dei cittadini registrati al Dae RespondER è stato già determinante nel 13% dei casi dal 2017 (anno di partenza del progetto) ad oggi, si può intendere quanto potrebbe fare la differenza. Ripeterlo ancora una volta è fondamentale: riconoscere un arresto cardiaco, chiamare i soccorsi e attivare le prime procedure di soccorso in attesa del 118 ha un impatto elevatissimo sulla prognosi dei pazienti".

La dimostrazione di come si deve agire quando si presta soccorso in emergenza per arresto cardiaco

I dati sulla sopravvivenza da arresto cardiaco

In Italia la sopravvivenza da arresto cardiaco è pari al 6,6%, con un tempo medio di arrivo dei soccorsi di 13 minuti. A Bologna questo dato era del 12,7% ed è salito al 20,6% nel 2024, anche grazie all'avvio precoce delle manovre di rianimazione da parte dei cittadini con il supporto della Centrale Operativa 118. Quindi, "con poco si può fare veramente tanto", racconta Anna Maria Petrin, direttrice generale dell’Ausl. "Vogliamo sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, e ricordare che ogni attimo è vitale per salvare una persona – dice Petrini –. Sono 200 gli studenti delle scuole secondarie e i cittadini impegnati oggi nell'esercitazione delle manovre salvavita su manichini, per provare l'uso dei defibrillatori semiautomatici. È sempre più un lavoro di squadra che ci da risultati ed esiti confortanti. Stiamo dimostrando che l’intervento è sempre più efficace, utilizzando questo percorso". A Bologna, nel 2024, si sono verificati circa 250 arresti cardiaci extraospedalieri.

Un operatore del 118 installa un defibrillatore Dae (foto di archivio)

Secondo uno studio (EuReCa Three 2022), coordinato da Ausl Bologna e IRC, in Europa sopravvive circa il 7,5% dei pazienti trattati dal sistema di emergenza, con un tempo medio di arrivo dei soccorsi di 12,2 minuti. "Oggi è un giorno in cui ogni cittadino può conoscere e può salvare una vita con interventi mirati che ognuno può svolgere – sottolinea Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola – Se ognuno di noi va in questa direzione potremmo ancora migliorare e dare l'opportunità di resuscitare molte persone destinate alla morte. Una passione che va oltre al ruolo che rivestono". Mentre la rete dei defibrillatori nell’area metropolitana è di 1.711, oltre 10mila (10.053) in Emilia-Romagna. Ma, grazie al finanziamento della Regione Emilia- Romagna di 297mila euro all'Azienda Usl di Bologna, è in corso di completamento la distribuzione di 159 nuovi dae nell'area metropolitana bolognese, con l'obiettivo di omogeneizzare la presenza di dispositivi salvavita sul territorio, privilegiando luoghi aperti anche di notte.