Arresto cardiaco Presto un’app nelle case

Un gesto eroico di collaborazione che ha salvato una vita. È quanto è successo in via Matteotti lo scorso mercoledì, quando un uomo viene colpito da un arresto cardiaco, e a soccorrerlo c’è un passante, Paolo Freccioni, che è un volontario del 118. "Ho visto un uomo per terra, che a causa della caduta perdeva sangue – dice Freccioni –. Così ho effettuato il massaggio cardiaco". A guidarlo, Gianluca Federiconi, infermiere del 118 che, tramite videochiamata, ha attivato il Codice Blu. Attraverso il sistema regionale Daeresponder al salvataggio si è aggiunto un altro soccorritore, il tassista di Cotabo Paolo Parisini, che a bordo del suo taxi ha un defibrillatore. "Mi è suonato l’allarme dell’applicazione – dice Parisini –. E con l’altro soccorritore abbiamo collegato il defibrillatore. E il 118 ha completato l’opera". Un salvataggio di pochi minuti, che ha salvato la vita dell’uomo, dimesso due giorni fa dal Maggiore. Questo gesto è frutto di una collaborazione umana e professionale, che riflette sull’importanza del sistema Dae. Da gennaio 2018 a giugno 2022, si contano circa 14mila arresti cardiaci sospetti. Di questi, 5mila rientrano nei casi del responder, che nel 13% dei casi arriva prima dei soccorsi.

"È la risposta di un sistema che sta crescendo, così come gli strumenti di cardio-protezione – dice l’assessore alla salute Luca Rizzo Nervo –. Ed è in arrivo anche una collaborazione con Federfarma, per aumentare l’installazione di defibrillatori".

I conti sono stati fatti da Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute: "Abbiamo raggiunto quasi 15mila persone, pronte a intervenire tramite l’applicazione con gli strumenti salvavita – aggiunge –. L’Emilia-Romagna è cardio-protetta, abbiamo 7.000 defibrillatori, l’obiettivo è arrivare almeno a 10mila, la nuova frontiera è nell’ambito dei mezzi in movimento". Non solo, "anche nei condomini e nelle abitazioni". Si pensa di estendere il sistema anche alle case oltre ai luoghi pubblici: l’app Dae RespondErper segnalare casi sospetti di arresto cardiaco e istruire soccorritori volontari sulla posizione di pazienti e di defibrillatori in zona, e che presto potrà essere utilizzata anche nelle case private.

Mariateresa Mastromarino