Bologna, 24 dicembre 2021 - Era il 18 aprile quando in un appartamento del centro della città, il personale della Squadra Mobile era intervenuto a seguito di una segnalazione della morte di un anziano, di circa 80 anni, poi trovato cadavere nell’abitazione. Gli agenti di polizia sul posto avevano trovato il cancello esterno della porta di ingresso aperto, un elemento che al momento dei fatti già destò forti sospetti nei familiari della persona scomparsa.

Qui, a seguito di un sopralluogo alla presenza dei parenti dell’anziano, la polizia aveva constatato anche la mancanza del cellulare dell’anziano e del suo portafoglio, nonché la presenza sul letto matrimoniale di un indumento femminile e di un paio di bicchieri nel salone. Elementi anch’essi risultati sospetti dal momento che l’uomo viveva solo. Dai successivi accertamenti svolti dal medico legale, la morte sarebbe risalita a 24/48 ore prima il ritrovamento.

Dalle indagini sugli elementi raccolti, la Squadra Mobile ha così potuto ricostruire un incontro, anche attraverso alcune testimonianze, fra l’anziano morto e una donna. Sulla base quindi dei tabulati telefonici del cellulare della vittima, nei mesi successivi gli inquirenti hanno potuto confermare contatti avuti dall’anziano il 16 di aprile con una prostituta rumena di 25 anni, di cui sono poi state rilevate le impronte all’interno dell’appartamento. Ancora, nel corso delle indagini la polizia ho potuto constatare, attraverso immagini di videosorveglianza, che la giovane rumena dal 16 al 18 aprile si sia resa responsabile di svariati prelievi eseguiti a sportelli bancomat proprio con la carta rubata all’anziano trovato morto.

In aggiunta, dall’analisi tossicologica sul cadavere, è anche emerso che l’anziano aveva assunto prima di morire amitriptilina, tradozone e promazina, sostanze che non rientravano fra i farmaci regolarmente assunti dall’uomo. Al momento, non è stato ancora stabilito dalle considerazioni del medico legale se la morte dell’uomo si sia verificata a seguito dell’assunzione di queste sostanze.

Ma il materiale probatorio porta a considerare che la prostituta rumena abbia deliberatamente fatto assumere in più occasioni i medicinali con effetti sonniferi alla vittima, per mettere in atto quindi il furto ai danni dell’uomo. Così sono procedute le attività investigative, coordinate dalla Procura, che hanno consentito ieri alla polizia di individuare la donna rumena a Novara, dove è stata arrestata eseguendo la misura cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale di Bologna per i reati di furto in abitazione e prelievo indebito di carte di credito, con il trasferimento della donna nella casa circondariale di Vercelli.