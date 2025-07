Arresto per spaccio in Bolognina: in auto aveva un chilo di cocaina

Bologna, 3 luglio 2025 – E’ finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un automobilista, arrestato in Bolognina: in macchina aveva un ‘panetto’ da un chilo di cocaina.

I carabinieri della stazione Bologna Corticella hanno arrestato un 34enne albanese, residente nel foggiano, durante un controllo alla circolazione stradale che i militari stavano effettuando per le strade del Quartiere Navile: alla vista dell’automobilista sospetto al volante di un’Audi A4 Avant, in via Marcantonio Franceschini, i carabinieri si sono avvicinati e hanno invitato il conducente a fermarsi. L’uomo ha iniziato ad agitarsi dicendo che aveva fretta di andare via, ma i carabinieri si sono insospettiti e lo hanno sottoposto a un’accurata perquisizione personale e veicolare.

Sono riusciti così a trovare un ‘panetto’ di una sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 1 chilogrammo, nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero. Il presunto responsabile è stato arrestato dai carabinieri e portato in città, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.