Arrigo Lucchini tra palco e dialetto

Si fa presto a dire dialetto. Si fa presto anche a dire ’commediografo’... Ma Arrigo Lucchini, scomparso nel 1984, lo è stato davvero: commediografo, autore di libri, attore di cinema per Pupi Avati e di teatro (fondatore e direttore di compagnie) e studioso di dialetto, appunto. Una memoria di palcoscenici cittadini che oggi viene custodita come Fondo speciale Arrigo Lucchini, che la figlia Annamaria ha voluto donare alla Biblioteca dell’Archiginnasio. Il nucleo documentario dopo un anno di lavoro, studio e inventario ora può essere messo a disposizione del pubblico. L’appuntamento è oggi alle 17,30 nella Sala dello Stabat Mater per la presentnazione alla città, illustrato da Maria Grazia Bollini (Biblioteca dell’Archiginnasio); Annamaria Lucchini porterà un ricordo del padre Arrigo e di Davide Amadei, lo scrittore Marco Poli parlerà della figura e dell’attività di Lucchini e della sua compagnia. Ci saranno anche letture di alcuni testi e la canzone ‘Questa piccola città’ sarà interpretata da Roberta Balbo (voce) e Giuliano Gamberini (chitarra). Saranno presenti anche Elisa Rebellato, responsabile della Biblioteca, e Marco Piazza, consigliere delegato alla cultura popolare.

Il fondo comprende documenti manoscritti e a stampa, dalla fine del sec. XIX al 1984, con successivi fino al 2022 (in totale 467 tra fascicoli, album e volumi, in 52 contenitori), principalmente copioni di opere teatrali (circa 209 titoli), ma anche elenchi di recite, bozzetti di scenografie di Carlo Colombini (’Coca’), locandine di spettacoli, fotografie, carte personali e familiari, tra cui materiali di lavoro della moglie di Arrigo, Clara Colombini, attrice e sua collaboratrice per le ricerche storiche sul teatro dialettale, nonché scritti a carattere memorialistico del padre, Armando Lucchini, e del cognato, Carlo Colombini. Sono inoltre presenti copioni e documentazione posteriori al 1984, anno di morte dell’attore, riferibili all’attività della Compagnia dialettale bolognese ’Arrigo Lucchini’, a commemorazioni e a eventi organizzati nel 2016, in occasione del centenario della nascita.