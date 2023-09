Arriva ’Amore + Iva’ di Checco Zalone: la tappa è sold out

’Amore + Iva’, lo spettacolo di Checco Zalone arriva stasera all’Unipol Arena, tappa di un tour dei record che ha messo insieme 109 repliche ognuna da tutto esaurito. Un ’one man show’ in cui racconti, imitazioni, musica e parodie saranno orchestrati dall’ironia personalissima di Checco Zalone. La realtà è rivista e raccontata in modo dissacrante, con diversi registri e tempi comici rodati. Non mancano naturalmente i riferimenti all’attualità e all’evoluzione dei costumi sempre trattati a modo suo. Zalone in questo tour mette in mostra anche il suo lato di cantante e musicista, affiancato da una band.