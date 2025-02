Arriva Cioccola-ti-amo. Il weekend più goloso

Una festa dolce, ormai nel dna di Casalecchio. Torna Cioccola-ti-amo, la manifestazione dedicata al cioccolato artigianale, che animerà il centro cittadino sabato 1 e domenica 2 marzo, tra Piazza del Popolo e Piazza dei Caduti. Organizzata da Eventi e dall’associazione nazionale dei maestri cioccolatieri CiocchinBO e giunta alla sua 15esima edizione "si conferma un’eccellenza per il nostro territorio che, richiamando tantissime persone, è capace di favorire anche il commercio di vicinato in un periodo economicamente difficile, aggravato dai cantieri", ha sottolineato il sindaco Matteo Ruggeri.

Nel programma, gli immancabili stand dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, tanti laboratori, giochi e animazioni per i più piccoli, la ‘cioccola-ti-amo walk’, passeggiata per tutti organizzata dal Gruppo Nordic walking della PolMasi, ma anche una mostra della collezione storica Quadri e Venturi che intreccia arte, storia e cioccolato.

"Fulcro della manifestazione – spiega Ivan Aldrovandi di Eventi – sarà la nona edizione della gara tra cioccolatieri per la migliore pralina al cioccolato al latte, oltre alla ‘Cioccoricetta’, il concorso aperto ai cittadini: chiunque potrà inviare la propria ricetta a base di cioccolato; le migliori verranno premiate da una giuria di esperti". E poi, dopo il grande successo degli anni scorsi, sarà replicato lo show cooking a cura dell’Istituto Alberghiero Veronelli con preparazioni dolci e salate a base di cacao. Anche quest’anno, infatti, chef, studenti e studentesse dell’Istituto Veronelli saranno protagonisti fondamentali della festa.

"Abbiamo il dovere e il piacere di uscire dalle aule e dai laboratori scolastici per portare sul territorio le nostre competenze collaborando a eventi come questo. Soprattutto quest’anno che abbiamo inaugurato il corso di pasticceria, non potevamo mancare", afferma Simone Fogacci, docente di pasticceria del Veronelli. In piazza Caduti, spazio al mercatino con prodotti enogastronomici regionali, mentre in via XX Settembre quello delle opere di ingegno. Inaugurazione sabato in Piazza del Popolo alle 9,30.

Sara Ausilio