Arriva il caldo africano. Bollino rosso con Pluto. Domani punte di 39 gradi

Dimenticate le serate fresche che questo giugno aveva finora regalato. Da oggi in città arriva il caldo vero, quello da bollino rosso accompagnato dalla immancabile - e insostenibile - afa. Il tutto dovuto all’anticiclone africano Pluto, che porta con sé temperature sensibilmente oltre la media del periodo. Oggi, l’Arpae prevede in pianura e in città minime a 24° e massime sui 37°, che scendono, sui rilievi, a 20° e 33°. Domani, il termometro salità ancora, fino a toccare picchi, nelle ore più calde, di 39°.

Oggi l’allerta sarà ancora arancione. Ma per domani il bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute vede Bologna balzare al livello 3 di allerta (bollino rosso). Ossia, una condizione di disagio che creerà possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

I consigli per non incorrere in rischi sono sempre gli stessi: evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18); seguire un’alimentazione leggera, prediligendo pasta e pesce rispetto alla carne ed eliminando cibi elaborati e piccanti a favore di molta verdura e frutta fresca; utilizzare correttamente il condizionatore regolando la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di 6-7 gradi rispetto alla temperatura esterna e non indirizzando mai l’aria fredda direttamente sul corpo. I bolognesi che non lo possiedono, potranno trovare sollievo nei 15 rifugi climatici, accessibili e gratuiti, individuati sotto le Due Torri: si tratta di spazi interni (come biblioteche, musei e case di quartiere) o parchi (la mappa è consultabile sul sito del Comune).

Ma quanto durerà la morsa dell’anticiclone africano Pluto? Secondo i modelli Arpae, la presenza del vasto anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile e temperature superiori alla media climatologica anche per gran parte della settimana prossima. Attorno al primo fine settimana di luglio, "un lieve cedimento del campo barico potrà favorire il transito di correnti occidentali sul Nord Italia. In questo scenario, saranno possibili alcuni episodi di instabilità, con precipitazioni complessivamente in linea con la norma del periodo".

Per far fronte a questa ondata di calore, l’Ausl ha predisposto misure specifiche per far fronte ai possibili disagi per i cittadini di Bologna e dei Comuni dell’hinterland più ‘esposti’. Per gli anziani particolarmente fragili, è attivo il progetto di sostegno e-Care, che prevede periodiche telefonate ed eventuali interventi di assistenza a domicilio. Ci sono poi i numeri verdi gratuiti: l’800562110 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17; l’800 033033, nei feriali dalle 8.30 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 13.