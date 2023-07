Arriva il caldo record Scatta il bollino rosso, per oggi e domani previsti fino a 40 gradi

di Monica Raschi

Bollino rosso per oggi e domani quando, secondo le previsioni Arpae, si sfioreranno i 40 gradi. Ma non si scherza nemmeno oggi dove la temperatura sarà di 39 gradi.

"Il caldo è sopra la media, con un forte disagio avvertito soprattutto nelle aree urbane, perché anche durante le ore notturne non si scende sotto i 25 gradi e questo fino a mercoledì. In particolare le temperature più alte si dovrebbero verificare nell’Imolese dove si sfioreranno i 40 gradi – spiega Alessandro Donati, previsore del Servizio meteo Arpae Emilia Romagna –. Domani (oggi, per chi legge) si oscillerà fra i 37 e i 39. Una tregua è prevista per giovedì quando faranno la loro discesa le correnti atlantiche con temporali in arrivo, anche se non possiamo dire esattamente dove si verificheranno. Il calo termico potrebbe essere anche di quattro gradi, questo anche per i due giorni successivi quindi venerdì e sabato. Da domenica rimonta l’anticiclone africano. Il problema non sono solo le alte temperature ma, soprattutto l’umidità: questa mattina (ieri; ndr) nelle campagne bolognesi il tasso di umidità era quasi del 100 per cento".

E la prossima settimana come sarà? "Quasi in fotocopia con quella in corso – fa notare Donati – poi la ’fiammata’ che arriva dal Sahara dovrebbe abbandonarsi e riportare le temperatura sulle medie stagionali, quindi sui 3133 gradi. Quello che si sta cercando di capire è il motivo dell’arrivo di queste ondate di caldo africano che giungono perché le masse di aria dal nord Europa arrivano molto in basso. C’è uno scambio di meridiani: nord-sud, sud-nord che creano questi muri per cui gli anticicloni si bloccano".

Un fenomeno sempre più frequente, ma che trovò il suo culmine nel 2003 quando l’ondata di calore rimase ferma sull’intero Paese dai primi di maggio fino ai primi di settembre. Allora le vittime furono tantissime, ma ora Ausl, Comuni, Protezione civile predispongono già agli inizi di giugno i piani di emergenza e allerta caldo. Per quanto riguarda l’attuale ondata di calore, per il Pronto soccorso del Maggiore la giornata più impegnativa è stata quella di venerdì con 180 accessi, contro i 140 che si registrano in media. Di questi 180, il 26 per cento era relativo a persone anziane. Mentre sabato e domenica la media si è mantenuta sui 140 accessi. Alle 14 di ieri erano circa 40 le persone presenti in Pronto soccorso, di cui 15 in attesa di rivalutazione.

Relativamente ai malori da caldo, interviene il direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon: "Da tempo abbiamo attivato il nostro piano per prevenire l’impatto del caldo sulle persone fragili: c’è un numero telefonico e una serie di azioni e raccomandazioni. Inoltre siamo attenti nel monitorare l’andamento della situazione, che può tradursi in un maggior numero di accessi ai Pronto soccorso o agli ospedali, cosa che in questi giorni accade più di frequente rispetto alle situazioni normali". Le raccomandazioni sono quelle solite, afferma il direttore: "Limitare la permanenza all’aperto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18), bere molto e spesso, anche quando non si ha sete, evitando alcol e caffeina, bibite gassate o contenenti zuccheri e, in generale, bevande ghiacciate o fredde. Particolare attenzione – prosegue – va prestata ai bambini molto piccoli, alle donne in gravidanza, agli anziani con patologie croniche, ad esempio i diabetici che devono assumere insulina o le persone con scompenso cardiaco".