Arriva il Carnevale dei bambini. Sfilata, trampolieri e gonfiabili

Domenica, a Crevalcore, si svolgerà la 56esima edizione del ‘Carnevale dei bambini’. L’evento è organizzato dall’associazione Società Tarnein, nel centro storico della cittadina. Il programma della festa vede alle 14,30, a Porta Bologna, l’apertura dei festeggiamenti con il Re Tarnein e la Varmizlera e partenza del corteo mascherato delle società carnevalesche. La sfilata allegorica partirà da Porta Bologna per poi percorrere via Matteotti, passare da Porta Modena e lungo i viali San Martino e della Rocchetta. Quindi il corteo sfilerà nelle vie Marconi e della Libertà. Sono in programma divertimenti gratuiti con varie attività e sorprese per i più piccoli: truccabimbi; palloncini; la Bandessa; gonfiabili giganti; scivoli e percorsi; giochi di abilità e trampolieri. In piazza Malpighi si terrà poi la tradizionale declamazione della zirudella.