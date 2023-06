Arriva il ’Diretto Live Festival’: gotico e sperimentazioni

Tre concerti ’carichi’, come direbbero – in slang urbano bolognese – quelli del Locomotiv. Arrivano dal 5 giugno col festival ’DLF-Diretto Live Festival’ all’Arena Puccini, che prima di accogliere la lunga estate cinematografica, apre le porte alla musica. E’ un nuovo festival targato Comcerto, che nel nome rende omaggio a questo mitico luogo della Bolognina, il Dopo Lavoro Ferroviario, che nel 1935 vide sorgere l’Arena dedicata a Giacomo Puccini e alla settima arte e che in tre giorni porterà Molchat Doma da Minsk (domani), Cavetown da Oxford (66) e The Voidz (76) da New York, guidati da Julian Casablancas che con The Strokes è un pezzo di storia musicale pop-rock di tutti i tempi. Post punk, new wave, synth pop, indie rock, ukulele ballads, contaminazioni tra riff rock e suoni sperimentali, ecco la scossa elettrica che si potrà dare al proprio bagaglio musicale in questa tre giorni di suoni con tre realtà davvero differenti tra di loro, che coprono un arco temporale molto lungo, essendo ad esempio Cavetown (foto sopra, al secolo Robin Skinner), un artista classe 1998 e una star di Youtube che lo scorso giugno aveva già accumulato oltre 8,1 milioni di streamer mensili su Spotify e che alla fine del 2022 ha rilasciato il suo quinto album, ’Worm Food’, a riguardo del quale è stato scritto che riporta in vita Elliott Smith: "il sussurro spettrale, deliberato, a doppio binario e la chitarra acustica sommessa di Elliott Smith sono stati rianimati da Cavetown" si legge. Una foto in bianco e nero che ricorda gli Ultravox, presenta i Molchat Domam (foto sotto), bielorussi, sulla scena dal 2017 con questo nome che significa ’Le case sono silenziose’, una riflessione su un paesaggio interiore dove l’individuo è intrappolato e quasi schiacciato da casermoni di un regime che nonostante i cambiamenti politici restano lì: il suono della narrazione è oscuro, gotico, sintetico e pop coi Joy Division e Siouxie and The Banshees nel cuore. Ed ecco infine Julian Casablancas, Jeramy ’Beardo’ Gritter, Amir Yaghmai, Jacob ’Jake’ Bercovici, Alex Carapetis e Jeff Kite, ovvero The Voidz. Casablancas ha tolto il suo nome come timoniere (un tempo Julian Casablancas + The Voidz) e ha virato verso la sperimentazione. Le vele sonore hanno retto, e non è scontato quando la tua voce è riconoscibile su ogni cosa e sei stato protagonista della ridefinizione del rock al cambio di millennio.

Benedetta Cucci