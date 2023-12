Arriva il freddo, Comune in campo. Per i senzatetto pronti 550 posti

È partito ieri il ’Piano Freddo’, con il quale il Comune di Bologna, nei mesi invernali e fino al 31 marzo 2024, assicura l’accoglienza notturna alle persone senza dimora. Il numero di posti disponibili è 247 (238 quelli messi a disposizione lo scorso anno), che si sommano all’accoglienza ordinaria che Bologna mette in campo durante tutti i mesi dell’anno, per un numero complessivo di circa 550 posti. Le accoglienze avvengono all’interno delle strutture pubbliche della rete cittadina del contrasto alla grave emarginazione adulta, a cui si affiancano ulteriori 50 posti messi in campo da realtà associative e da realtà parrocchiali, queste ultime coordinate da Caritas Diocesana.

Nel periodo di attivazione del ’Piano Freddo’ verrà assicurata l’accoglienza notturna delle persone senza dimora dalle 19 alle 9 del mattino seguente. Mentre di giorno è garantito, per chi lo desidera, un riparo nella fascia oraria 9 -19 nelle sedi dei tre Laboratori di comunità (Lab E20, Happy Center, BelleTrame). Prosegue anche l’esperienza della struttura di via Fantoni, aperta 24 ore su 24, con l’obiettivo di dar risposta ai bisogni di lavoratori senza dimora poveri, precari o con turni seralinotturni, che necessitano di riposo durante le ore diurne. Altri posti, nella rete delle accoglienze diffuse, saranno inoltre dedicati all’accoglienza e al riposo diurno dei lavoratori impegnati in orario notturno. Il Piano prevede, oltre al potenziamento dei posti letto, l’intensificarsi delle attività delle unità di strada che effettuano un importantissimo lavoro di prossimità in strada nei luoghi maggiormente caratterizzati dalla presenza di persone senza dimora.

Per essere accolti non ci si presenta direttamente nelle strutture: gli invii vengono effettuati dalle unità di strada pubbliche, coordinate dallo sportello mobile di Città Prossima-Help Center. Anche i cittadini possono effettuare le segnalazioni di disagio. L’iniziativa, predisposta dal Comune, è attuata da Asp Città di Bologna in collaborazione con il Consorzio l’Arcolaio e con le cooperative sociali consorziate Piazza Grande, Società Dolce, Open Group, La Piccola Carovana.