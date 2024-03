Arriva il generale Vannacci. Presenta il suo nuovo libro. Trecento posti subito esauriti

Posti esauriti per il generale Roberto Vannacci che, questa sera, presenta il suo libro ’Il coraggio vince’. L’evento all’Hotel Europa, in via Boldrini, alle 20.45. L’arrivo del capo di stato maggiore del Comando delle forze operative terrestri in città sarà anche l’occasione per parlare della ‘Guerra al buonsenso in Occidente’ assieme all’autore, che sarà intervistato dall’avvocato penalista Gabriele Bordoni. La serata, il cui ingresso è gratuito, è stato organizzato da Impegno Civico, e proprio a causa dell’altissima richiesta per la partecipazione potrebbe essere ripetuto.

E’ la prima volta che il generale Vannacci arriva a Bologna, dopo le tante polemiche che hanno riguardato il suo libro precedente, ‘Il mondo al contrario’. Il sindaco Matteo Lepore, aveva sottolineato, a proposito del testo che "evidenzia le divisioni che ci sono nell’impostazione nella maggioranza, nei partiti della destra, anche all’interno di Fratelli d’Italia, C’è una parte della destra che vuole arrivare e rimanere al 30 per cento come è stato per Berlusconi e per Salvini, che pensa che per farlo ci sia una pancia nera del Paese a cui occorre richiamarsi, ma la Costituzione è molto chiara". Lepore aveva poi espresso "solidarietà e vicinanza ai militari che servono la patria senza la ricerca di visibilità personale o di carriera politica".

Il libro non aveva sollevato polemiche solo a sinistra, ma anche a destra, tra le persone che sostenevano le sue tesi e chi invece riteneva che un militare abbia il dovere della neutralità. Tra i passaggi più contestati quelli sul mondo Lgbtqi, sui migranti, sugli ambientalisti. Personaggio divisivo ma che ha fatto subito il pieno non appena è stato annunciato l’evento di presentazione del nuovo libro. La situazione dovrebbe essere tranquilla ma viene monitorata dalle forze dell’ordine.