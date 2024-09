Arriva ’Il sogno Champions’. Domani il magazine in edicola: tutto sull’avventura europea

Bologna, 17 settembre 2024 – Volete sapere quali sono i punti forti e le debolezze degli avversari dei rossoblù? O conoscere i luoghi da visitare a Liverpool, Birmingham e Lisbona, dove il Bologna Fc andrà in trasferta? Allora ’Il sogno Champions’, il magazine da collezione di 128 pagine de il Resto del Carlino, realizzato per raccontare il ritorno del Bologna in Champions League, sessant’anni dopo la sua ultima partecipazione, fa proprio per voi: interviste, approfondimenti, pagine grafiche per non farsi sfuggire nulla dell’avventura europea dei rossoblù.

Questo magazine speciale sarà distribuito con il Carlino di Bologna e Imola domani a soli due euro compreso il quotidiano. Il magazine, disponibile anche in edizione digitale per chi ha l’abbonamento digitale, è impreziosito dalla copertina a firma dell’illustratore bolognese (e tifoso rossoblù) Davide Bonazzi.

All’interno dello speciale, come detto, potrete trovare tanti approfondimenti sui rossoblù, tra campo e società, tutte le curiosità sul nuovo formato della Champions a girone unico e con i playoff per decidere chi affronterà le prime otto classificate alla fine della prima fase, il calendario da conservare, interviste a tifosi rossoblù vip, a esperti e a grandi campioni che hanno scritto la storia del Bologna, tra cui Paramatti, Cipriani, Giacchini, Binotto e altri ancora.

E ancora: una scheda completa per ogni squadra ai nastri di partenza della Champions (tutte e 36!), un tuffo nel passato con tutte le partecipazioni europee dei rossoblù e la playlist con le canzoni legate al tifo e all’Europa. Insomma, un magazine speciale davvero imperdibile e da collezione per onorare la grande avventura del Bologna in Champions.