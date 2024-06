Arriva il Tour de France. E la città si tinge di giallo

Ancora pochi giorni e poi le strade di Bologna si tingeranno di giallo. Dopo mesi di attesa il Tour de France si prepara a sbarcare per la prima volta in Italia e a Bologna. Domenica 30 giugno oltre 190 paesi avranno gli occhi sulle Due Torri, così la preparazione al grande evento procede spedita: il Comune si appresta a rivestire le strade di un lunghissimo nastro giallo di 16 chilometri che intreccerà balconi e finestre, alberi e monumenti delle vie attraversate dalla gara. "Qualcuno ancora non sa che ci sarà il Tour, è giusto quindi informare le persone costantemente", apre il sindaco Matteo Lepore. Poi "bisogna mettersi il cuore in pace: una parte di città sarà chiusa e bisogna tollerare questo piccolo disagio – continua Lepore –. Questa è una tappa storica che rimarrà nel tempo e il portico di San Luca è sempre più un’immagine dell’Italia nel mondo".

Il tema dell’accoglienza di questi eventi trova d’accordo anche l’assessora allo Sport, Roberta Li Calzi: "Questi eventi vanno accolti perché portano visibilità, emozioni e storie incredibili, oltre ad attrarre tante persone". Saranno tanti i tratti in cui ammirare i corridori, il più iconico è la salita di San Luca, dove verrà allestito un megaschermo alla curva delle Orfanelle per dare la possibilità a tutti di seguire la tappa fin da subito. Schermo presente anche all’altezza di piazza VIII Agosto: qui, all’arrivo, si raduneranno la maggior parte delle persone grazie al villaggio per i tifosi gestito da Confesercenti.

A fine tappa via alle premiazioni del vincitore e delle diverse maglie del Tour, dopodiché i corridori raggiungeranno i pullman delle proprie squadre in via Indipendenza per l’ultimo bagno di folla. Infine, ci saranno anche 40 posteggi gratuiti per camper nel parcheggio di via Monte Albano. Quindi "sarà impossibile non accorgersi di questo evento", sottolinea Mattia Santori, delegato comunale ai Grandi eventi sportivi.

Per la vittoria, secondo Davide Cassani, presidente di Apt servizi, "occhio al campione del mondo Mathieu Van der Poel e anche a Primoz Roglic e Tadej Pogacar, quest’ultimo fresco vincitore del Giro". Su questo, in videocollegamento, è intervenuto anche Lorenzo Fortunato, ciclista professionista bolognese: "Chi vince la tappa? Sarà un corridore inaspettato".